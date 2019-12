Jukurien sairastupa on tyhjentynyt joululomien aikana.

Jukurit saa kaivattua täydennystä kokoonpanoonsa sairastuvalta, kun hyökkääjät Ville Leskinen ja Martins Dzierkals palaavat kokoonpanoon tänään. Leskinen aloittaa pelin Jukurien ykköskentässä Teemu Henritiuksen ja Jesper Piitulaisen kanssa. Kolmikko pelasi yhdessä alkukaudesta, mutta tämän jälkeen sekä Piitulainen että Leskinen ovat olleet sivussa.

Latvialainen Dzierkals on ollut edellisen kerran tositoimissa 1. marraskuuta, jolloin peli Lukkoa vastaan jäi kesken yhhden vaihdon jälkeen. Dzierkals on kerännyt 13 ottelussa viisi syöttöpistettä. Dzierkals on merkitty Jukurien nelosketjuun Valtteri Hotakaisen ja Janne Ritamäen rinnalle.

— Tekeminen on paljon nyt yksilön vastuulla, kun alla on SM-liigan pakollinen tauko ja tapaninpäivän aamuna saadaan vasta kokoontua. On yksilön vastuulla kuinka paljon niitä laatikoita ja kinkkua vetelee siinä. Kumpi valmistautumisen paremmin hoitaa, niin uskon sen olevan vahvoilla pelissä, päävalmentaja Pekka Kangasalusta toteaa Jukurien verkkosivuilla.

Jukurien kokoonpanosta on sivussa vielä venäläispuolustaja Aleksandr Jakovenko, sekä nuorten MM-kisoissa pelaavat Mikko Kokkonen ja Kristian Tanus. Tshekissä Leijona-paidassa viilettää myös KalPan puolustaja Kim Nousiainen.

KalPa juhli viimeksi

Joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella kolmesti. Jukurit on voittanut kohtaamisista yhden, kun mikkeliläiset hakivat Niiralasta marraskuussa 4—3-voiton rankkarikisan jälkeen. KalPa oli jatkoaikaosumalla parempi kauden avausottelussa. Edellinen Savon herruuskamppailu tarjosi Jukureille tylyn selkäsaunan, kun KalPa pyöritteli Jukurit nurin Kalevankankaalla numeroin 6—0.

KalPa on ollut joulukuussa savolaisjoukkueista voitokkaampi. Viidestä joulukuussa pelaamastaan ottelusta KalPa on voittanut kolme, kun Jukurien saldona on yksi voitto kahdeksasta pelatusta ottelusta.

Kymmenen ottelun kuntopuntarissa KalPa on liigan neljänneksi paras 18 pisteellä, kun Jukurit on vastaavana ajanjaksona lihottanut saldoaan vain kahdeksalla pisteellä.

KalPan miehistöstä sivussa ovat Nousiaisen lisäksi hyökkääjät Alexander Ruuttu ja Joni Ikonen, sekä puolustaja Lasse Lappalainen.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#15 Ville Leskinen - #16 Teemu Henritius - #54 Jesper Piitulainen

#91 Mikko Kuukka - #61 Axel Rindell

#57 Charles Sarault - #28 Henri Nikkanen - #72 Vadim Pereskokov

#43 Antti Jaatinen - #7 Samuli Piipponen

#27 Mika Partanen - #88 Julius Vähätalo - #9 Miika Roine

#79 Jakub Galvas - #96 Jimi Jalonen

#10 Martins Dzierkals - #14 Valtteri Hotakainen - #33 Janne Ritamäki

13. hyökkääjä: #18 Heikki Huttunen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

KalPa

#41 Juuso Könönen - #14 Balasz Sebok - #81 Kai Kantola

#5 Mikael Seppälä - #64 Jesse Graham

#91 Janne Keränen - #61 Miikka Pitkänen - #13 Tuomas Vartiainen

#6 Joona Riekkinen - #2 Otto Huttunen

#10 Leevi Aaltonen - #71 Matti Järvinen - #20 Aleksi Klemetti

#46 Jussi Timonen - #51 Ryan Wilson

#42 Tommi Jokinen - #15 Mikko Virtanen - #40 Mikko Nuutinen

7. puolustaja: #26 Santeri Salmela.

#37 Eero Kilpeläinen

(#43 Samu Perhonen)