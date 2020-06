Yleisötapahtumiin tehty uusi linjaus on helpotus monelle urheiluseuralle. Moni suomalainen urheiluareena on helppo jakaa 500 katsojan lohkoihin, samoin myös Mikkelin jalkapallonäyttämönä toimiva Urheilupuisto.

Ykkösen Mikkelin Palloilijoille tieto on ilouutinen jo siksikin, että seura on myynyt noin 800 kausikorttia. MP:n toiminnanjohtaja Mika Roivas vahvistaa, että Urskia on tarkoitus jakaa lohkoihin. Tarkkaa suunnitelmaa hän ei vielä kuitenkaan tiedä kertoa.

– Eri vaihtoehtoja on pyöritelty läpi ja keskusteltu kaupungin kanssa. Nyt ynnäillään ja katsotaan, mutta hyvä uutinen tämä meille oli, Roivas toteaa.

Urheilupuistossa on katsomoita kahden puolen kenttää ja lisäksi yleisöä mahtuu myös ylätasanteille. Tämä ja stadionin portit mahdollistavat useita vaihtoehtoja.

– Urskiinhan voi ottaa katsojia jopa viidestä portista, mutta tarkkoja katsojamääriä ei tässä kohtaa vielä pysty sanomaan, Roivas pohtii.

Mahdollisesti kolmeen osaan

Katsomolohkoilla on oltava omat kulkureitit ja palvelut. Urheilupuistossa on esimerkiksi wc-tiloja molemmin puolin kenttäaluetta, joten tuhannen katsojan maksimimäärään päästään helposti.

MP:ssä pidetään mahdollisena jopa 1 500 katsojan ottamista sisään. Tällöin Mikonkadun puoleinen katsomo olisi oma lohkonsa ja Anni Swaninkadun puolelle kuljettaisiin kahdesta eri portista.

Tässä tapauksessa katettu katsomo ja ylätasanteen palvelut olisivat oma katsomolohkonsa ja avokatsomot omansa. Urskiin olisi tällöin hankittavissa siirrettäviä käymälöitä, jotta riittävät saniteettitilat järjestyvät.

– Viimeistään juhannuksen jälkeen tiedotamme, miten kotiotteluissa toimitaan.

MP pelaa ensi viikon tiistaina Suomen cupin ottelun FC Hakaa vastaan. Tähän otteluun ei uusia järjestelyjä ehditä tehdä, mutta heinäkuun 5. päivänä pelattavaan Ykköseen ne ehtivät hyvin.