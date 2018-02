MP:n junioritoiminta tuottaa tulosta — Seura kiinnitti juniorikolmikon useaksi vuodeksi Niila Forsell, Leevi Leinonen ja Viljami Jurvanen tavoittelevat peliaikaa edustusjoukkuueesta. Mikkelin Palloilijat Viljami Jurvanen on tehnyt kahden sekä Leevi Leinonen ja Niila Forsell kolmen vuoden sopimuksen Mikkelin Palloilijoihin.

Kakkosen A-lohkossa pelaava Mikkelin Palloilijat on tehnyt pelaajasopimuksia kolmen juniorinsa kanssa.

Niila Forsell ja Leevi Leinonen tekivät kolmen vuoden ja Viljami Jurvanen kahden vuoden sopimukset. MP tiedottaa, että sillä on nyt 21 pelaajasopimusta.

Keskikentällä taidokkaita otteita esittänyt Niila Forsell, 16, on aloittanut jalkapallouransa Mäntyharjun Jäntevässä, mutta vuodesta 2012 lähtien hän on edustanut MP:tä. Forsellia luonnehditaan älykkääksi pelaajaksi, jonka vahvuus on pallollinen tekeminen. Fysiikka puolestaan vaatii vielä lisää treeniä.

Sopimukset tuntuvat pelimiehistä hyviltä.

— Onhan se hieno tunne laittaa nimeä paperiin ja lyödä kättä päälle. Kiva nähdä, kun kova työ palkitaan tällä tavalla ja luottoa löytyy, sanoo Forsell.

— Tavoitteena on saada edustusjoukkueessa mahdollisimman paljon minuutteja ja tietenkin kehittyä pelaajana.

Leevi Leinonen, 17, on vaarallinen, yllättävä ja nopea hyökkäyspään pelaaja, joka aloittaa viidennen kauden MP:n riveissä. Leinonen on viime vuosina ottanut isoja harppauksia kehityksessä eteenpäin ja esiintynyt edukseen MiPK- ja JJK-harjoitusotteluissa.

— Tuntuu hienolta, että saan tällaisen mahdollisuuden ja tästä saa huomattavasti lisää intoa harjoitteluun, kertoo Leinonen.

— Toivon, että kehitys jatkuu edelleen.

Keskikentällä kovasti töitä tekevä Viljami Jurvanen, 18, aloittaa Leinosen tapaan viidennen kauden MP:ssä. Jurvanen pelasi jo viime kaudella kahdessa Suomen Cupin pelissä edustusjoukkueen riveissä. Nuoren pelimiehen tavoitteena on päästä pelaamaan mahdollisimman paljon.

— Kun tulee käsky kentälle, niin pyrin mahdollisimman paljon auttamaan joukkuetta omalla panoksellani.

— Hyvällä fiiliksellä tässä ollaan, ja on hienoa, että on mahdollisuus päästä pelaamaan kovempia pelejä ja harjoittelemaan laadukkaasti.

Kolmikko jo antanut näyttöjä

Päävalmentaja Janne Wilkman ottaa tyytyväisenä juniorikolmikon joukkueeseensa.

— Kaikki kolme ovat harjoitelleet marraskuusta alkaen mukanamme ja osoittaneet potentiaalinsa, sanoo Wilkman.

— Nämä sopimukset ovat panostusta tulevaisuuteen ja ovat osa sitä pitkäjänteistä työtä, jota olemme seurassa tekemässä. Junioripuolen toiminnan tasoa on saatu nostettua viime vuosina paljon ja edustusjoukkueen tehtävänä on olla jatkumona tälle työlle.