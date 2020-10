Pallo-Kissat nousi Kakkosen A-lohkon kolmanneksi, kun sarjaa on jäljellä kaksi kierrosta.

Mikkelin Pallo-Kissat jatkoi hyvää kauttaan Kakkosen A-lohkossa, kun se haki vieraspisteet Espoosta. FC Honka Akatemia kaatui Gerald Benin kahdella osumalla maalein 1–2 (0–1).

Ben viimeisteli avausosuman rajaheiton jälkeen pelatusta tilanteesta. Toisen osuman Ben latasi sivuvaparin jälkeen.

– Ben ansaitsi tänään maalit. Hyvä iltapäivä. Tehtiin hyvin duunia ja pallollinen peli oli hyvää, totesi MiPK-luotsi Tommi Ekmark.

Ben on tehnyt tällä kaudella yhdeksän maalia, joka on Kakkosen A-lohkon toiseksi eniten. PK-35:n Jonathan Muzinga on osunut kahdesti enemmän.

Kotijoukkue nousi vielä maalin päähän Niilo Saarikiven 88. minuutin osumalla, mutta maali jäi ottelun viimeiseksi.

– Ei meillä ollut lopussa hätää, eikä kaverilla yhtään paikkaakaan. Pelasimme fiksusti, sanoi Ekmark.

Aktiivista peliä

Muutoinkin Ekmark katsoi joukkueensa olleen ottelussa ansaitusti parempi.

– Kontrolloimme peliä jo ennen Hongan kavennutastakin. Emme menneet sen jälkeen paniikkiin, vaan pelasimme aktiivisesti.

MiPK:lla on kautta jäljellä vielä kaksi ottelua. Ensi sunnuntaina Pallo-Kissat isännöi kauden viimeisessä kotipelissään joutsenolaista Kultsu FC:tä, jonka putoaminen Kolmoseen on jo varma.

MiPK:n kausi päättyy Järvenpään Palloseuran vieraana.

– Kuutta pistettä lähdetään hakemaan. Haluamme olla tällä joukkueella sarjan kolmen joukossa, linjasi Ekmark.