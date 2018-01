Jasmin Kähärä hiihti taas mestariksi — Iisalmi on kultakaivos Kähärän perheelle Ensi viikonloppuna Kähärä tavoittelee MM-kisapaikkaa Vantaalla. Sakari Kekki

Mikkelin Hiihtäjien Jasmin Kähärä saalisti nuorten SM-hiihdoista Iisalmesta täyden potin, N18-sarjan kultamitali jokaisena kolmena päivänä.

Sunnuntaina yhteislähtönä käydyssä 10 kilometrin vapaan tyylin kilpailussa Kähärä kiihdytti heti alussa karkuun muulta joukolta. Maalissa Kähärä oli 57,4 sekuntia ennen toiseksi sijoittunutta Hilda Kukonlehtoa.

— On aivan huikea fiilis. Yllättävän helposti pääsin eroon muista, ja kun kuulin eroa tulevan, annoin vaan mennä omaa vauhtiani. Hyvin jaksoin, vaikka oli kolmas kisa peräkkäin, Kähärä kertoi.

Pyhäisen kullan lisäksi Kähärä voitti 5 kilometrin perinteisen matkan ja sprintin.

— Sprintin mestaruus on erityisen mieluisa. En ole aiemmin saanut sprintissä SM-kultaa. Se oli tärkein tältä viikonlopulta.

Lisäkimmoke sunnuntain hiihtoon oli pikkusisko Jessican Iisalmessa voittamat kolme kultaa viime elokuun yleisurheilun nuorten SM-kisoissa.

— Lauantai-iltana ajattelin, että minun on pakko voittaa, että pääsen samaan siskon kanssa. Mikään muu ei kelpaa. Tosin alkukausi on mennyt niin hyvin, että kyllä kolmen mestaruuden tavoitteella Iisalmeen tulin.

— Taitaa tämä Iisalmi olla kultakaivos meidän perheelle. Kuusi kultaa, jess, aika mahtava juttu. Ensi sunnuntaina on sitten vuorossa 20-sarjan yhdistelmäkilpailun MM-katsastus Vantaalla yleisen sarjan SM-kisan yhteydessä. Saa nähdä, mihin siellä naisten joukossa vauhti riittää, Kähärä tuumi.



Seurakavereista Anniina Neuvonen sijoittui 13:nneksi ja Hanna-Sofia Karhula 17:nneksi.

— Sellaista tasapaksua hiihto oli. Ei kulkenut mitenkään erityisesti. Enemmän viikonlopulta odotin ja vähän pettynyt olen, Neuvonen sanoi.

Muissa tyttöjen sarjoissa Kangasniemen Kalskeen Milja Halttunen oli 18:s N17-sarjassa ja Tiia Kauppinen 29:s N20-sarjassa.

Poikien puolella MH:n Akseli Iivonen hiihti 14:nneksi M17-sarjassa.

— Kehitystä on tullut. Viikonlopun sijoitukset olivat selvästi parempia kuin viime vuoden SM:ssä. Se ilahduttaa. Maakuntaviestin jääminen väliin ei harmita, kyllä SM-kisa on tärkeämpi, Iivonen totesi.

M20-sarjassa MH:n Matias Lantta oli 30:s. Juvan Urheilijoiden Erno Kantanen sijoittui 35:nneksi.