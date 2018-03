Kampparit P15 musta kukisti finaalissa Botnian − katso video Hänninkentältä Loppuottelu päättyi Kampparien selvään 6-3-voittoon. Vesa Vuorela Kampparit P15 voitti ikäluokkansa mestaruuden Hänninkentällä kaatamalla Botnian.

Mikkelin Kampparit P15 musta on voittanut ikäluokkansa mestaruuden lopputurnauksessa Mikkelin Hänninkentällä.

Mikkeliläiset voittivat Botnia sinisen selvin lukemin 6-3 (3-2). Lopputurnausvoitto oli Kampparien P15 mustille toinen perättäinen, sillä joukkue voitti turnauksen myös viime vuonna.

Vastustajan toimihenkilötkin ihmettelivät, että yleisöä oli paljon

— Hienoltahan tämä tuntuu, iloitsen poikien puolesta. He tekivät työnsä ja antoivat kaikkensa. Kausi on aina hienoa päättää kultajuhliin, kommentoi Kampparit P15 mustien valmentaja Lasse Pulkkinen.

Puolustavana mestarina turnaukseen lähtenyt Kampparit P15 varmisteli voittonsa toisella jaksolla, kun Elmeri Hämäläinen huudatti yllättävän runsaslukuista mikkeliläisyleisöä iskemällä ratkaisevan tuntuisen 5–3-osuman.

Ottelupöytäkirjan mukaan paikalla mestaruutta todisti kaikkiaan 207 katsojaa.

— Oli hienoa nähdä noin paljon yleisöä katsomossa. Vastustajan toimihenkilötkin ihmettelivät, että yleisöä oli paljon. Oli ilo nähdä, että Mikkeli on jääpallokaupunki.

Kampparien vahvuus oli tasaisuus

Kampparit musta joutui heti ensimmäisellä jaksolla takaa-ajakaksi, kun Botnia onnistui hyödyntämään mikkeliläisten virheet kahdesti.

Pulkkisen ottama aikalisä kuitenkin käänsi pelin kotijoukkueelle ja Kampparit siirtyi kolmella maalilla kuskin paikalle. Maalintekijöinä kunnostautuivat Aki Manninen ja kahdesti osunut Lauri Kärkkäinen.

Toisella jaksolla Kampparit esitti ensimmäistäkin jaksoa parempaa peliä. Pelin loppu oli mikkeliläisten hallinnassa, eivätkä pelaajat hätäilleet, vaikka Botnia pääsikin maalipaikoille.

— Vahvuutemme on tasaisuus. Monella muulla on hyviä yksilöitä, mutta meillä on hyvä ja tasainen joukkue, Pulkkinen kertoi.

Toinenkin ikäluokka venyi mestaruureen

Myös Kampparit P11 musta juhli sunnuntaina Suomen mestaruutta, kun se voitti Kampparit P15 mustan tavoin turnauksen jokaisen ottelunsa. Kampparit P11 musta kaatoi finaalissa Veiterän lukemin 5–2 (4–1).

Kampparit oli Lappeenrannassa mukana kahdella joukkueella, sillä myös Kampparit P11 valkoinen pelasi turnauksessa.

— Tietysti tuon ikäisillä se tulos ei ole niin tärkeää, mutta saimme kaikille pojille tiukkoja ja tasaisia pelejä, Kampparit P11 mustien valmentaja Tero Kumela muistutti.

Viime vuosina P11-ikäisissä Suomen mestaruukssia ovat jääpallossa juhlineet lähinnä jääkiekon pelaajilla vahvistuneet helsinkiläisseurat.

Kampparien pärjääminen puhtaasti jääpalloa pelaavalla porukalla on Kumelan mukaan hieno osoitus siitä, että seura on lajissa kilpailukykyinen.

Juttua täydennetty 4.3 klo 22.00.