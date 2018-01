Jukurien pakit käyvät vähiin — Lahdessa hyvin pelannut Mikko Kokkonen illalla kokoonpanossa Valtteri Hietasen ja Risto Dufvan mahdollisista lisärangaistuksista päätös tänään. Katja Luoma Paluun Lahdessa Jukuri-paitaan tehnyt Mikko Kokkonen sai peliaikaa liki 19 minuuttia ja esiintyi edukseen.

Mikkelin Jukurien lopullinen kokoonpano ja kuka peliä johtaa Sport-ottelussa selviävät vasta tänään torstaina. Kysymysmerkkejä vielä keskiviikkona olivat puolustajat Samuli Piipponen ja Valtteri Hietanen sekä hyökkääjä Valtteri Hotakainen.

Piipponen ja Hotakainen puuttuivat miehistöstä jo tiistain vierasottelussa Pelicansia vastaan. Samaisessa pelissä Hietanen sai suihkukomennon Niko Kivelän päähän kohdistuneesta taklauksesta ja Jukurien päävalmentaja Risto Dufva poistettiin penkin päästä protestoituaan äänekkäästi Turo Asplundin saamaa jäähyä pelin viivyttämisestä.

Dufvan ja Hietasen mahdollisista lisärangaistuksista päättää torstaina SM-liigan kurinpitoelin.

— Piipponen ei varmaa pelaa huomenna. Hotakainen on ollut hallilla, mutta en tiedä, onko hän pelikunnossa, kertoi Pelicans-pelissä voittomaalin laukonut Mika Partanen.

Pakkiosaston tilanne tietää lisää peliaikaa Mikko Kokkoselle, 17. Imatran Ketterässä lainalla 25 ottelua pelannut Kokkonen palasi Jukurien miehistöön Lahdessa ja urakoi kentällä liki 19 minuuttia. Kauden kolmannessa ja koko uransa neljännessä pelissä Kokkonen oli lähellä maalintekoa ja sai Partaseltakin kehut.

Partasen jatkosta päätös viikon kuluttua

Partaselle itselleen peli oli uran 200:s liigan runkosarjan ottelu ja toinen Jukureissa tammikuun laina-ajalla. Yhteistyö Aspundin ja Zach Budishin kanssa toimi.

— Hyvät kaverit vierellä. Heidän kanssaan on helppo pelata, kiitteli Partanen.

Niin Partanen kuin Jukurit ovat olleet tyytyväisiä lainapestiin, joka päättyy tammikuun lopulla. Jo nyt Partasesta ollaan tekemässä pidempiaikaista Jukuri-pelaajaa. Kiekkoareenan mukaan 25-vuotiaalla laitahyökkääjällä olisi valmiiksi räätälöity sopimus seuraavasta kahdesta kaudesta Jukurien kanssa. Jukurit ei asiaa vahvista.

— Partasen sopimusasioihin palataan viikon päästä, sanoi Jukurien toimitusjohtaja Tuomas Muotka.

Partasen sopimus HIFK:n kanssa päättyy keväällä.

Jukurit suosikkina illan peliin

Illan ottelussa Jukureille on tarjolla ennakkosuosikin asema. Hyvää vireeseen päässeet mikkeliläiset ovat tällä hetkellä SM-liigan eliittiä.

Viiden viimeisen pelin kuntopuntarissa Jukurit on liigassa kolmanneksi paras ja kun mukaan lasketaan 10 viimeistä ottelua, on Jukurit tuolloinkin hienosti kuudes.

Kymmenestä viimeisestä ottelustaan vain yhden jatkoajalla ja toisen voittomaalikisassa voittanut Sport pitää perää niin liigassa kuin kuntopuntarissa.

Joukkueiden keskinäisissä peleissä Jukurit on ollut niskan päällä voittaen viimeiset viisi kohtaamista. Kuluvalla kaudella Jukurit on lyönyt Sportin Vaasassa 5–1 ja 3–1 sekä kotonaan 4–3.

Partanen itse on ollut voittamassa Sportia kerran kuluvalla kaudella, kun HIFK löi vaasalaiset kotonaan. Partanen teki pelissä maalin ja syötti toisen.

Nappisuorituksella pudotuspeleihin

Hyvän putkensa aikana Jukurit on kuronut kiinni eroa pudotuspelipaikkaan. Nyt eroa on 13 pistettä viimeisellä pudotuspelipaikalla olevaan ja yhden ottelun enemmän pelanneeseen Ässiin.

Partasen mukaan Jukurit voi vielä nousta pudotuspeleihin.

— Se vaatii meiltä nappisuoritusta. Voittoja meiltä ja tappioita vastustajilta.

Ottelu Jukurit–Sport, joka on Jukurien Janne Ritamäen 300:s SM-liigan runkosarjan peli, alkaa kello 18.30 Mikkelin jäähallissa.