Jukuri-kapteeni Roine jatkaa Mikkelissä kaksi seuraavaa kautta Kapteeni toteaa, että Jukureihin sitoutuminen on helppo päätös. Ville Niskanen Kapteeni Miika Roine jatkaa Jukurien hyökkäyksessä kaksi seuraavaa kautta.

Mikkelin Jukurit julkaisi jo joulukuussa kapteeni Miika Roineen jatkon joukkueessa. Roine, 26, ja Jukurit ovat solmineet samantien jatkosopimuksen kahdeksi seuraavaksi kaudeksi, joten jyväskyläläislähtöinen hyökkääjä pysyy Mikkelissä kevääseen 2020 saakka.

— Mahtavaa, että Miika haluaa sitoutua meihin seuraavaksi kahdeksi kaudeksi. Miika on tärkeä pelaaja meille kaukalossa tuloksen tekijänä, sekä myös joukkueen keskuudessa kaukalon ulkopuolella, Jukurien päävalmentaja Risto Dufva kertoo Jukurien lehdistötiedotteessa.

Roine on tällä hetkellä Jukurien tehokkain hyökkääjä tehopistein 11+13=24. Joukkueen sisäisessä pistepörssissä edellä on vain puolustaja Teemu Suhonen tehoin 12+24=36. Tehopisteiden lisäksi Roine on Jukureille tärkeä pelaaja myös puolustussuuntaan pelatessa.

— Seura menee koko ajan eteenpäin ja on hienoa olla mukana kehittyvässä organisaatiossa, näin olikin helppo päätös sitoutua Jukureihin seuraavaksi kahdeksi kaudeksi, Roine vakuuttaa Jukurien tiedotteessa.

Jukurien miehistössä ensi kaudella jatkavat varmuudella puolustaja Mikko Kokkonen ja hyökkääjä Markku Flinck. Roineen lisäksi myös hyökkääjä Valtteri Hotakaisella on sopimus kevääseen 2020 asti.