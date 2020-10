Mikkelin Palloilijat varmisteli jo sarjapaikkaansa jalkapallon Ykkösessä 4–0 (2–0) -voitolla Myllykosken Pallosta, kun sarjaa on vielä kolme kierrosta pelaamatta. MP:llä on 28 pistettä 19 ottelusta. Putoamisviivan alapuolella olevalla AC Kajaanilla on mahdollisuudet nousta vielä 28 pisteeseen, jos joukkue voittaa kaikki loput neljä otteluaan.

Voitto irtosi lopulta helpolla. Sarjajumbo MyPa on varmistanut putoamisensa Kakkoseen ja tilanne myös näkyi pelaajissa, pallon perään ei suuremmin ollut halukkaita menijöitä. MP:llä sen sijaan olisi ollut toisella jaksolla tukku tekopaikkoja viimeistellä suuremmatkin voittolukemat.

– Hyvä fiilis, meillä on mennyt pelit hyvin elokuusta lähtien ja koko ajan on parannettu pelaamista. Vielä pari peliä jäljellä parantaa, totesi MP:n tyytyväinen valmentaja Juha Pasoja.

MyPa oli haluton

– Siinä mielessä oli helppo peli, että meillä onnistui hyökkäyssuuntaan ne asiat mitä pitikin ja vastustaja ei montaa paikkaa saanut, Pasoja totesi.

Helpottavan avausmaalin teki jo ottelun 13. minuutilla Dudu, joka syöksyi Yassin Daoussin matalaan keskitykseen ja puski pallon maaliin. MP:n molemmat kärkimiehet onnistuivat avausjaksolla maalinteossa, kun Toni Tahvanainen viimeisteli 2–0 -johdon jakson loppupuolella.

Äijö osui jälleen vaparista

Toisella jaksolla Jiri Haikonen ja Yassin Daoussi loivat jatkuvalla syötöllä vaarallisia hyökkäyksiä oikeasta laidasta. Lopulta Antti-Ville Räisänen onnistui viimeistelyssään. Loppulukemat 4-0 -viimeisteli viime hetkien vaparimaaleihin erikoistunut toppari Iiro Äijö.

Ottelu oli myös juniorien juhlaa. MP palkitsi puoliajalla päättyneellä kaudella ansioituneita junioreita ja juniorien esiinmarssia nähtiin myös kentällä. Avausminuutit edustusjoukkueessa pelasivat 16-vuotias juvalainen Peetu Kerminen sekä savonlinnalaisesta STPS:stä MP:n A-junioreihin siirtynyt Jesse Jäppinen.

– Hyviä lupaavia poikia. Hyvä antaa näissä peleissä heille vähän minuutteja. Ensi talvi tehdään kunnolla töitä, totesi Pasoja.

Kolme ottelua jäljellä

MP kohtaa vielä noususta Veikkausliigaan taistelevat KTP:n ja AC Oulun sekä kauden viimeisessä ottelussa VPS:n. Tiistain KTP-ottelu pelataan vielä Urheilupuiston nurmella.

– Meidän tavoite on ollut jo pidemmän aikaa saada maaliero plussalla ja nyt se sitä on. Tavoite on pitää se ja silloin se tietää sitä, että saadaan peleistäkin hyviä pisteitä, kertoi Pasoja.

– Lähdetään kiusaamaan kotkalaisia. Heillä on nyt paineet ja me voidaan antaa vielä enemmän vastuuta nuoremmille pelaajille ja katsoa tulevaisuuteen.