Mikkelin Passarien viime kausi naisten lentopallon 2-sarjassa päättyi dramaattisesti tappioon kultaisessa erässä. Tapahtunutta ei jääty joukkueen leirissä surkuttelemaan, vaan uutta kautta on rakennettu innolla.

– Kesän ajan on treenattu hyvin. Pelaajat ovat pysyneet pitkälti samoina, joten isoja muutoksia ei ole ollut tarpeen tehdä. Viime vuonna ajoimme sisään uuden puolustusjärjestelmän ja se toimii jo aika hyvin, valmentaja Mikko Korhonen kertoo.

Passarien riveistä on poistunut kaksi pelaajaa, kun Linnea Malinen teki liigasopimuksen Kuopion Puijo Wolleyn kanssa ja Minna Partanen siirtyi Joensuuhun pelaamaan 1-sarjan Joen Jujuun.

– Linnean siirrosta voi olla todella ylpeä. Oli myös hyvä, että Minna pääsi pelaamaan korkeammalle sarjatasolle, Korhonen sanoo.

Myyryläinen palasi

Passarien joukkue on täydentynyt nuorilla ja kentälle palanneella liberolla Hanna Myyryläisellä. Myyryläinen tuo joukkueeseen tärkeää kokemusta.

– Hanna on myös hyvässä kunnossa ja on tärkeä esikuva pelaajille, toteaa Korhonen.

– Nuorimpana pelaajana joukkueessa on vasta seiskaluokkalainen Terja Sandberg. Lisäksi pari nuorempaa C-tyttöä on nostettu mukaan kehittymään edustusryhmään, Korhonen sanoo.

Joukkueen pelaajatilanne on hyvä, vaikka kaksi C-tyttöä olikin sivussa maanantain harjoituksista. Sarjan alkuun on vielä reilusti aikaa.

– Varkautelainen Jessi Korhonen halusi jäädä meille ja Ronja Heikkinen tuli Savonlinnasta. Yleispelaaja- ja libero-osastomme on hyvällä mallilla. Anna Hannikainen pelaa yleispelaajana ja toimii varalla passarina, sillä nyt Assi Korhonen on yksin sillä tontilla, Korhonen luettelee.

Henkinen valmius keskiöön

Vuotta vanhempana ja kokeneempana ylempään 2-sarjaan lähtevä Passarit on panostanut erityisesti henkiseen valmiuteen.

– Viime kauden pettymys oli kiinni henkisestä puolesta. Se on ollut valmennuksellisesti iso asia nyt.

Joukkuehenkeä on luotu myös muun muassa Neitvuorelle vaeltamalla.

– Tämä on nyt toinen vuosi tällä joukkueella. Pelaajat ovat sanoneet, että meillä on nyt hyvä henki pelaajien kesken.

Joukkueen tavoitteet ovat samat kuin viime kaudellakin. Ensin tähtäimessä on ylempi jatkosarja ja sitten sieltä edelleen tie pudotuspeleihin.

Passarien nuoria pelaajia nähtäneen ensi kaudella jälleen myös aluejoukkueissa.

– B-nuoret ovat olleet todellaa hyviä alueleireillä. C-junnujen jatkoleiri on tulossa ja B-nuorten joukkue valitaan pian. Pelaajiamme nähdään varmasti näissä joukkueissa.

Passareissa tapahtui myös valmennuspuolella, kun Kari Raatikainen siirtyi valmentamaan Nurmon Jymyn naisten mestaruusliigan joukkuetta.

– Kari konsultoi meitä yhä voimaharjoittelun puolella.

Sadan urheilijan seura

Mikkelin Passarien harrastajamäärä on pysynyt koronaviruksen aiheuttaman toimintakatkoksen jäljiltä suunnilleen ennallaan. Lentopallon parissa on noin satakunta urheilijaa. Passarit on lähes sataprosenttisesti tyttöjen ja naisten seura.

Kasvua rajoittaa se, että Passarit kärsii monen muun seuran tavoin ohjaajapulasta.

– Emme oikein uskalla markkinoida seuraa uusille harrastajille, vaikka olosuhteet Mikkelissä ovat lentopallolle hyvät. Poikapuolella olisi jonkun verran kiinnostusta, mutta ihan joukkueellisen verran pelaajia ei löydy, ja sitten vastaan tulisi sama ohjaajatilanne, tuumii Passarien puheenjohtaja Lasse Turunen.

– Tilannetta on parantanut se, että olemme saaneet mukaan muutaman pelaamisen lopettaneen vanhemman junnun. He eivät kuitenkaan ole käytettävissämme pitkään, sillä opiskelut vievät pois Mikkelistä, Turunen sanoo.

Turunen toteaa, että koronavirus on jättänyt jälkensä Passarien talouteen. Yritykset ovat kovilla, joten kumppanuuksien kautta saatava raha on tiukassa.

– Talkootyö on arvossa arvaamattomassaan. Sillä voimme kompensoida asioita, mutta tosiasia on, että taloudellisesti seuran on elettävä säästöliekillä. Keskitymme ydintoimintoihin ja pidämme muualla kulut minimissä, Turunen toteaa.