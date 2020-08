MP:n P14-junioreilla on näytön paikka – Ikäluokan pelaajatarkkailutapahtumaan kutsuttiin Luka Halonen, Oliver Häyhänen, Veikko Karttunen, Onni Kimari, Petteri Laakso, Niklas Nurhonen ja Ville Vepsäläinen.

Mikkelin Palloilijoiden hyvä juniorityö tuottaa tulosta. Viimeisin näyttö tästä on seuran 06-syntyneiden seitsemän pelaajan valinta Huuhkajaturnaukseen. Eerikkälässä tänään torstaina alkavaan ikäluokan tärkeimpään valtakunnalliseen pelaajatarkkailutapahtumaan ovat saanet kutsun MP:stä Luka Halonen, Oliver Häyhänen, Veikko Karttunen, Onni Kimari, Petteri Laakso, Niklas Nurhonen ja Ville Vepsäläinen. Lisäksi Eetu Kivinen on varalla.

Pohjola cupin perilliseen Huuhkajaturnaukseen MP:n pelaajat valikoituivat kahden jo järjestetyn Huuhkajatapahtuman ja aluevalmentajille otteluissa antamiensa näyttöjen perusteella.

– Matin (valmennuspäällikkö Kuitunen) kanssa juuri muisteltiin, että viimeksi meiltä olisi ollut näin paljon porukkaa vuonna 1994, kertoo yksi MP:n P14-juniorien valmentajista Hannu Häyhänen.

– Poikkeuksellisen kova määrä. Vain JJK:lta ja KuPSilta on enemmän pelaajia tältä meidän alueeltamme.

Itäiseltä alueelta tapahtumaan valittiin 44 pelaajaa.

Nyt P14 harjoittelee kuudesti viikossa

Se, että näin on päässyt käymään, on pitkällisen työn tulos. Osa pojista on ollut mukana toiminnassa naperoista alkaen Kimmo Kurjen valmennuksessa. Kurjen lisäksi poikia ovat vuosien varrella olleet luotsaamassa monet muutkin entiset pelimiehet.

– Valmennus on ollut todella hyvää, kiittelee Häyhänen.

Nyt P14 harjoittelee kuudesti viikossa. Päävalmentaja Mari Kokkonen vetää neljät joukkuetreenit ja Kuitunen kahdet aamuharjoitukset.

– Maksimimäärä, mutta sen se vaatii, kertoo Häyhänen.

Meno harjoituksissa on vaativaa, mutta samalla rempseää.

– Pojat tietävät sen, ettei treeneihin tulla löysäilemään. Palautetta saa heti joko valmentajilta tai kanssapelaajilta.

Karttunen ja Kimari haluavat edetä peliurallaan mahdollisimman pitkälle

Valituista pelaajista 14-vuotiaat Veikko Karttunen ja Onni Kimari ovat valmiit asennoitumaan Huuhkajaturnaukseen kuten MP:n omiin treeneihin. Ykkösessä 8 ottelussa huimat 17 maalia viimeistelleelle Karttuselle valinta ei tullut yllätyksenä, mutta Juvan Kisasta muutama vuosi sitten MP:n riveihin siirtyneelle Kimarille se sitä oli.

Pojat tietävät sen, ettei treeneihin tulla löysäilemään. — Hannu Häyhänen

– Lähden tekemään hyviä suorituksia ja antamaan näyttöjä, ennakoi Karttunen.

Kimari jattelee samoin.

– Haen onnistumisia ja sitä, että pelaisin hyvin.

Näyttöjä tarvitaankin, sillä tapahtumasta 80 pelaajaa etenee ensin marraskuun alun Tähtitarhatapahtumaan ja sitä kautta jatkossa mahdollisesti maajoukkueeseen.

MP:ssä Karttunen pelaa hyökkääjänä, jolle hyökkääjä/pelintekijä Kimari luo maalipaikkoja.

– Maalitilanteita minulle on tullut paljon Onnin ansiosta, kiittelee Karttunen.

Molemmille on yhteistä myös asenne. Periksiantamattomina he eivät suostu häviämään helpolla.

Yhteistä Karttuselle ja Kimarille on myös se, että he haluavat edetä urallaan mahdollisimman pitkälle.

MP:n P14-juniorien taidot ja asenne ovat tulleet esille

Käynnissä olevissa sarjoissakin MP:n P14-juniorien taidot ja asenne ovat tulleet esille. Pelaajia on kolmisenkymmentä. Sarjoihin MP osallistuu kahdella joukkueella. Sininen pelaa Itäisen alueen Ykköstä ja Valkoinen Itäisen alueen Kakkosta. Sininen taistelee pääsystä ylempään jatkosarjaan ja edelleen ELL:ään. Sijoitus on nyt kolmas, kun tiistai-iltana KP-75:n ja TuPS yhteisjoukkue kaatui maalein 6–1.

Valkoinen johtaa omaa lohkoaan.

– Yläloppusarja on tavoitteena. Viime vuonna jäimme täpärästi seitsemänneksi, sanoo Häyhänen.

– Mahdollisuudet sijoittua nyt kuuden parhaan joukkoon ovat hyvät.

Ykkösen runkosarja pelataan yksinkertaisena 12 joukkueen sarjana. MP on pelannut jo kahdeksan ottelua. Vastustajilla pelejä on vähemmän tilillään, eikä MP voi vielä olla varma ylemmän loppusarjan paikastaan.

– Pelejä ei tule paljon, mutta ne pelataan tiiviissä tahdissa. Se ei meitä haittaa, sillä pelaajat ovat hyvässä tikissä, vakuutta Häyhänen.