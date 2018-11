Mikkelin tennisseurat yhdistävät voimansa — Huoli lajin asemasta sai Mikkelin Tennisseuran ja Tennis 88:n saman katon alle

Mikkeliläiset tennisseurat Mikkelin Tennisseura ja Tennis 88 yhdistävät voimavaransa vuodenvaihteessa. Hanke on ollut puheissa jo useamman vuoden ajan. Vauhtia yhdistyminen sai viimein viime keväänä, kun Suomen vanhimpiin tennisseuroihin lukeutuva, ensi vuonna 90 vuotta täyttävä MTS otti asian esille yleisessä kokouksessaan.

Yhdistymisen myötä 30 vuoden ikäinen Tennis 88 lakkautetaan vuodenvaihteessa ja uusi seura jatkaa työtä tenniksen eteen Mikkelin Tennisseuran nimellä.

Jos nimi ei olisi ollut Mikkelin Tennisseura, yhdistymisestä ei olisi tullut mitään. — Jukka Häyrinen

Ilmassa oli myös kokonaan uuden seuran perustaminen, mutta MTS:n vaatimuksesta toimintaa jatketaan sen nimellä.

Laadukasta valmentamista kaikille

Yhdistymisen taustalla on huoli harrastajamäärien vähenemisestä ja yleensä tenniksen asemasta

Mikkelissä.

— Yhdistymisen tarkoituksena on vahvistaa mikkeliläisen tenniksen asemaa nuorten ja myös seniorien harrastuksena ja tarjota laadukasta valmennusta kilpapelaajille, perustelevat Tennis 88:n puheenjohtaja Juhani Kauppinen, varapuheenjohtaja Jukka Häyrinen, Mikkelin Tennisseuran puheenjohtaja Juha Närhi ja varapuheenjohtaja Jouko Ahola hanketta.

Yhdistymisen uskotaan myös selkiyttävän Mikkelin tenniskuvioita, kun niitä hajottanut mailapeliseura Slicen lopetti toimintansa ainakin toistaiseksi.

Resurssit kasvavat

Yhdistymisen myötä uuden seuran jäsenmäärä tulee olemaan sadan tietämillä. Se antaa huomattavasti paremmat mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen.

— Jatkossa kenttien kunnostamiseen on porukkaa enemmän käytössä ja taloudelliset resurssit ovat laajemmat, kertovat nokkamiehet.

Myös valmennus on kunnossa ja kenttiä riittämiin. Lisenssivalmentajia on puolenkymmentä. Päävalmentajana toimii Jari Siitari ja valmentajina Alpo Holmberg ja Elena Kämppi. Kolmikko on tähän asti vastannut T-88:n valmennuksesta.

Käytössä pelaajilla on MTS:n Kalevankankaalle 1980-luvulla rakentamat neljä massakenttää ja T-88:lla on ollut käyttösopimus Suomen Nuoriso-opiston kentille. Talvikaudella seura harjoittelee ja pelaa Sport Forumilla.

— Perusinfra on hyvällä mallilla, vakuuttaa Kauppinen.

Helluntaikisa palaa kalenteriin?

Jatkossa toimintaa pyritään kehittämään jaostojen kautta, kilpailu- ja valmennustoimikunnan ja kenttätoimikunnan kautta. Viime vuosina T-88:n toiminta on ollut hallitusvetoista ja MTS:ssä puheenjohtaja on kantanut lähes kaiken vastuun.

— Se on ollut raskasta. Nyt saamme tähän helpotusta.

Kilpailurintamallakin on luvassa uutta. Kauppinen lupaa kisoja järjestettävän useita eikä sekään ole poissuljettua, etteikö aikoinaan mainetta ympäri Suomea niittänyt MTS:n helluntaikilpailu palaisi kalenteriin.

Nimestä vääntöä

Vaikka seurat toimivat vuoden loppuun asti omina yksikköinään, on jo nyt huomattu yhdistymisen edut. Suurin osa seurojen jäsenistä on liittynyt uuteen seuraan.

— Neuvottelut ovat sujuneet todella hyvin, kertoo Närhi.

Aluksi vastustusta esiintyi vain MTS:ssä. Lopulta lähes kaikki MTS:ssäkin olivat yhdistymisen kannalla.

Ainoa asia, mikä lopulta hiersi yhdistymisessä, oli uuden seuran

nimi.

— Nimi oli tärkeä. Jos nimi ei olisi ollut Mikkelin Tennisseura, yhdistymisestä ei olisi tullut mitään, sanoo Häyrinen.

Kun Tennis 88:n hallituksessa toiminnan jatkumista Mikkelin Tennisseuran nimellä pidettiin luonnollisena, sekin este poistui.