Ässät kaksosten verran parempi

Mikkelin tuomiokirkkoseuran kanttorin Mikko Kallion soittamat urkunostatukset toivat Kalevankankaalle hienoa vanhan liiton kiekkotunnelmaa, jonka soitannollinen huippukohta osui toisen erän puoliväliin: Ihmemies MacGyverin tunnuskappale vaihtui lennosta Vaarallinen tehtävä -televisiosarjan ja elokuvien tunnukseen.

Jukurit olisi kenties kaivannut tuekseen juuri MacGyverin, sillä illan ottelun jälkeen näyttää yhä enemmän siltä, että ajankohtainen Jukuri-sävel on Suvivirsi.

Eroa pudotuspeliviivaan nyt 14 pistettä, kun kautta on jäljellä 16 ottelun verran. Kirittävää on siis lähes piste per ottelu Kalevankankaalta 1-3 -vierasvoiton hakeneeseen Porin Ässiin nähden.

Se taitaa olla liikaa.

Kaksosten vaarallisuus oli tiedossa

Ottelun ennakkohaastattelussa ollut Jukurien Ville Leskinen varoitti erityisesti Ässien Spinkin identtisten kaksosten vaarallisuudesta. Vierasjoukkue todisti Leskisen sanat oikeiksi jo reilun minuutin pelin jälkeen, kun Jukurit ei onnistunut siivoamaan kiekkoa maalinedustaltaan. Tyson ajoi maalille ja irtokiekon nosti sisään Tylor.

Ässien paidassa pelaavat myös toisetkin identtiset kaksoset, Mäkisen veljekset Atte ja Miro. Jukureistakin tuttu kaksikko juoni vieraiden toisen osuman: Atte tarjoili hyvän syötön b-pisteiden väliin, mistä Miro tälläsi kiekon Sami Rajaniemen ohi.

– Hyvä alku meille. Saimme hyvin rytmitettyä peliä, mutta toisessa erässä hyökkäyksemme tyrehtyi, Ässien päävalmentaja Ari-Pekka Selin sanoi.

Mäkisen kaksoset vastasivat myös pelin loppuniitistä, kun Atte laukoi kiekon nopean vastaiskun päätteeksi kolmannen kerran Rajaniemen ohi. Ennen kolmatta takaiskua Jukurit loi vahvan painostuksen Ässä-päätyyn, mutta laihoin tuloksin.

– Oli erittäin arvokasta, että nelosketjumme teki tänään kaksi maalia. Maaleja emme ole tällä kaudella liikaa tehneet muutenkaan, joten on tärkeää että onnistumisia tulee, Selin tuumi.

Jukurien löydettävä maalintekijöitä

Ketjumuutoksilla peliään herätelleen kotijoukkueen ottelu oli nousujohteinen, mutta se riitti vain yhteen osumaan. Jukurit voitti kiekon laidassa ja hyödynsi ylivoimahyökkäyksen. Axel Rindellillä oli helppo työ laukoa kiekko maaliin Jesper Piitulaisen syötöstä.

– Maalipaikoissa emme olleet tänään tarpeeksi hyviä. Eivätkös maalintekijät tee maalit, joten meidän on löydettävä maalintekijöitä, ruoti Jukurien päävalmentaja Marko Kauppinen.

Isäntien kohtaloksi koitui heikko alku. Ässien kahden maalin karkumatkaa oli vaikea kiriä kiinni, sillä Ässien tiivis puolustus oli vaikea murrettava. Jos paikkoja joko porilaisten pienistä virheistä tai Jukurien onnistuneista syötöistä aukeni, tiellä olivat Sami Aittokallio ja pelin loppuun torjunut Daniil Tarasov.

Maalipaikoissa emme olleet tänään tarpeeksi hyviä. — Marko Kauppinen

– Aittokalliolle tuli kramppi ja siksi vaihdettiin maalivahtia, Selin totesi.

– Pelin teema oli hyvä alku, sillä olimme Helsingissä alussa lapasia. Valmennus ja pelaajat ottavat vastuun siitä, että se ei onnistunut. Takamatka oli liikaa ja hyvät maalipaikat tiukassa, Kauppinen sanoi.

Jukurien hallinnasta kertoo kuitenkin se, että vain reilut 16 minuuttia pelannut Tarasov kirjautti lähes yhtä monta torjuntaa kuin pelin aloittanut Aittokallio.

– Pelin loppu 50 minuuttia lämmittää, mutta nolla pistettä ei yhtään, tiivisti Kauppinen.

Näin pelattiin

1. erä: 1.02 Tylor Spink (Tyson Spink, Jakob Stenqvist) 0-1, 10.22 Miro Mäkinen (Atte Mäkinen) 0-2.

Jäähyt: ei jäähyjä.

2. erä: ei maaleja.

Jäähyt: 34.12 Olli Vainio Ä 2 min, 35.38 Mika Partanen J 2 min, 38.57 Miro Mäkinen Ä 2 min.

3. erä: 42.27 Axel Rindell (Jesper Piitulainen, Partanen) 1-2, 56.34 Atte Mäkinen (Miro Mäkinen) 1-3.

Jäähyt: 51.53 Topias Haapanen Ä 2 min.

Jäähyt yhteensä: Jukurit , Ässät .

Maalivahtien torjunnat: Sami Rajaniemi Jukurit 5+, Sami Aittokallio Ässät 5+7+1=13 (vaihto 43.40), Daniil Tarasov Ässät 0+0+11=13.

Erotuomarit: Kimmo Laakkonen, Jari-Pekka Pajula (Jani Pesonen, Henri Tukia).

Yleisöä: 2451.