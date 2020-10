MP:n P20:n mahdollisuus säilyä SM-sarjassa on enää teoreettinen

Mikkelin Palloilijat kärsi sarjatilanteen kannalta pahan tappion Helsingin Jalkapalloklubille. Numerot 1–2 (1–1) tietävät sitä, että mahdollisuus säilyä SM-sarjassa on enää teoreettinen.

MP:n ero viimeisen säilyjän paikalle on kolme pistettä ja lisäksi Turun Palloseuralla on mikkeliläisiä kahdeksan maalia parempi maalisuhde, kun sarjaa on jäljellä yksi ottelu.

– Viimeinen peli Atlantista vastaan on lähinnä muodollisuus. Mutta emme me sitä tietenkään läskiksi lyö, vaan lähdemme kunnialla pelaamaan loppuun asti, MP:n joukkueenjohtaja Ismo Loukoila totesi.

HJK:ta vastaan MP:n ainoan maalin viimeisteli Peetu Kerminen. MP:n kokoonpanossa oli tänään mukana Kermisen lisäksi myös toinen 2004-syntynyt B-nuori, Valtteri Nikulainen.

HJK:n osumat olivat Miska Peltolan käsialaa.

– Pelillisesti ottelu oli kelpo suoritus, sillä vastustajakin oli hyvä. Harmittavasti omat virheet näkyivät maaleina, mutta paikat oli meilläkin, sanoi Loukoila.