Mikkelin Jukurit vuokraa venäläisen puolustajan Aleksandr Jakovenkon loppukaudeksi Sveitsiin. Jakovenkon uusi seura on Sveitsin pääsarjassa NLA:ssa pelaava EHC Biel-Bienne.

Jakovenko on ollut Jukurien tehokkain puolustaja tällä kaudella. Jakovenko ehti pelata Jukureissa 36 ottelua ja keräsi niissä tehot 5+16=21. Lisäksi Jakovenko on pelannut Venäjän B-maajoukkueessa. Jakovenkolla on ensi kautta koskeva sopimus Jukurien kanssa, joten puolustaja palaa ensi kaudeksi Mikkeliin.

EHC Biel-Bienne on NLA:ssa viidennellä sijalla. Joukkueessa pelaavat suomalaiset puolustajat Otso Rantakari ja Anssi Salmela, sekä hyökkääjä Toni Rajala. Joukkuetta valmentaa Antti Törmänen.

Jukurien urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari sanoi aikaisemmin, että Jukurit ei lähde pelaajakaupoille "ykköstonnien" takia. Viime kaudella Jukurit vuokrasi Sveitsiin Mika Partasen, jonka siirrolla oli seuralle merkittävä taloudellinen vaikutus.