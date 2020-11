Mikkeliläinen Janne Korhonen Suomen Taitoluisteluliiton johtoon

Mikkeliläinen Janne Korhonen on Suomen Taitoluisteluliiton uusi puheenjohtaja. Korhonen seuraa puheenjohtajana Laura Raitiota, joka ei asettunut ehdolle jatkokaudelle. Raitio toimi puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien.

Korhonen on ollut STLL:n hallitustyössä viimeisen viiden vuoden ajan. Korhonen on toiminut muun muassa liiton varapuheenjohtajana ja häirintävaltuutettuna.

– Hallitus on Laura Raition johdolla rakentanut selkeät suuntaviivat ensi vuoden toiminnalle. Otan kiitollisena vastaan puheenjohtajuuden seuroilta ja odotan innokkaasti pääseväni toteuttamaan suunnitelmaa hallituksen kanssa, Korhonen sanoo tiedotteessa.

Ennen työskentelyään liitossa Korhonen on toiminut seuratyön parissa niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Korhonen harrastaa myös kuorolaulua. Siviilissä hän toimii myyntityössä.

Neljä painopistettä

Suomen Taitoluisteluliiton hallituksen muodostavat jatkokaudelle äänestetyt erovuoroiset Sini Aarnio-Kurki ja Marie Lundmark, sekä uutena mukaan valittu Virpi Hurri. Ensi vuoden loppuun hallituksessa jatkavat Laura Lepistö, Jouko Pitkänen, Jukka Puustinen ja Mika Saarelainen.

Liiton asettamia painopisteitä Korhosen hallituskaudella on neljä. Yksi niistä on lajikulttuuritutkimuksen tekeminen ja eettisten toimintatapojen vahvistaminen. Taitoluistelu on saanut paljon negatiivista julkisuutta muun muassa epäinhimillisten valmennusmenetelmien vuoksi.

Liitto aloittaa myös vuoden 2023 EM-kilpailujen valmistelun ja keskittyy maajoukkuetoiminnan ja huippu-urheilun kehitystyöhön. Liitto näkee tärkeänä myös Helsingin Myllypuroon suunnitellun jääurheilukeskuksen rahoituksen varmistamisen.