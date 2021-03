Elias Juonetar kiri tulisesti: "Tämä oli sen uran parhaita startteja"

Tiistain Toto5-avauskohteessa kylmäveriset tammat ottivat mittaa toisistaan. Maalisuoralle tultiin tasaisessa rintamassa Vilma Lyydian komennossa. Terho Rautiaisen valmentama ja ohjastama Elias Juonetar teki kuitenkin tulisen loppukirin eikä voittajasta jäänyt epäselvyyttä. Tulostauluun kirjattiin lukemat 1.26,5.

– Hevonen kävi hieman kuumana, minkä takia se otti lähtölaukan. Viimeisen 200 metrin aikana tuntui, että kyllä minulla on juoksija hevonen. Tämä oli sen uran parhaita startteja. Talvikeli sopii Elias Juonettarelle hyvin, koska kesäisin sillä on ollut allergiaongelmia, kertoi Rautiainen suojatistaan.

Toisen kohteen voitti Iikka Nurmosen tallista debytoinut En Candy Till ajalla 1.16,5. Viime vuonna tammakriteriumin karsintalähdöissäkin nähty En Candy Till on siirtynyt Nurmosen valmennukseen viime vuoden marraskuussa.

– Hevonen on suorittanut aika tasaisesti ja saapui meille hienossa kunnossa. Ajoin sillä yhden ratahiitin ennen starttia ja uskoin, että se pystyy tällaiseen suoritukseen. Hevonen on raamikas ja iso. Kykyjä sillä on, joten ehkä saadaan se mukaan Villimiehen tammakilpailuun syksyllä, totesi Nurmonen.

Kotiradan Boss Amiraal yllätti

Kolmannessa kohteessa kotiradan Petri Ripatin omistama, valmentama ja ohjastama kymmenenvuotias ruuna Boss Amiraal aiheutti pelaajille jättiyllätyksen. Hevosen peliprosentti oli 1,4 ja voittotulos 1.14,4. Ensimmäisen kierroksen lähdössä 1.11,5-vauhtia hurjastellut Mr Nice Way antoi hyvän vetoavun takana tulleille.

– Tänään saatiin hyvä juoksu sisärataa pitkin ja hienosti hevonen jaksoi maaliin asti. Boss Amiraal on vanha, vekkuli ruuna ja kiva perheen harrastehevonen. Se luulee olevansa välillä ori, kun meinaa vähän naisia kiusata. Tällä hetkellä meillä on tallissa nuoria hevosia ja enemmänkin niitä saisi olla, jotta talli tulisi täyteen, tuumasi Ripatti.

Neljännen kohteen suursuosikki Nazareth, peliprosentein 70 %, oli kaiken luottamuksen arvoinen. Santtu Raitalan ohjastama tamma piti varmaan voittoon ajalla 1.14,1. Toto5-päätöskohteen voitti Sami Vehviläisen ohjastama Wonder Of You tuloksella 1.16,5.

Broomhilda ylivoimainen

Toto5-kohteiden ulkopuolella nuorten tammojen lähdössä nähtiin ylivoimainen voittaja, kun Jasmiina Ahon valmentama Broomhilda voitti ajalla 1.16,1 ohjastajanaan Hannu Torvinen.

Suvereeni voittaja oli myös illan toisessa lähdössä neljännen starttinsa juossut kuusivuotias tamma Sunrise Valkyria, jonka rattailla nähtiin Henri Bollström. Petri Parkkosen valmentaman tamman voittoaika oli 1.18,4.