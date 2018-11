Savon derbyssä tuttu käsikirjoitus? — Kotitilastot puoltavat Jukurien voittoa KalPasta

Savon derbystä Jukurien ja KalPan välillä voi taas odottaa tiukkaa vääntöä. Joukkueet ovat kohdanneet jääkiekon SM-liigassa 14 kertaa ja voitot ovat tasan 7–7. Paria kolme ottelua lukuunottamatta pelit ovat olleet niin sanottuja maalin pelejä.

Kuluvalla kaudella Jukurit on voittanut molemmat kohtaamiset. Kauden avauspelissä Jukurit teki hienon nousun, tasoitti KalPan 3–1 -johdon päätöserän loppuhetkillä ja jatkoajalla Mika Partanen laukoi voiton mikkeliläisille.

Laavainen tuo rightin puolelle meille uusia vaihtoehtoja. — Pekka Kangasalusta

Toisessa ottelussa Kalevankankaalla numerot olivat selvemmät 5–1.

Kalevankankaalla Jukurit on muutoinkin ollut niskan päällä vieden voitot 5–2.

Jukureilta oli avain hukassa

Kauden kolmanteen kohtaamiseen kumpainenkin lähtee tappio alla. Häviöistä huolimatta niin Jukurien kuin KalPan otteissa oli paljon hyvää. Jukurit petrasi Sport-pelistä ja KalPan 1–5 -tappiolukemat Jypille eivät kerro totuutta. KalPalla oli mahdollisuudet ratkaista peli edukseen jo avauserässä, mutta kun se ei siihen pystynyt, iski Jyp kovalla prosentilla voittoon tarvitut maalit.

Jukureillakin oli omat saumansa Tapparaa vastaan. Se johti peliä kahdesti ja Teemu Suhonen laukoi pari kertaa tolppaan.

— Ihan sitä avainta ei löytynyt, jolla olisimme pystyneet pelin kääntämään meille, kertoo Jukurien päävalmentaja Pekka Kangasalusta.

— Hävisimme erikoistilanteisiin. Tappara sai vähän helppoja maaleja.

— Kun on paikka, silloin pitää iskeä, sanoo Kangasalusta

— Maali meille oikeaan paikkaan olisi voinut ratkaista pelin.

Vauhdilla vauhtia vastaan

Kangasalusta uskoo joukkueista vievän voiton se, joka on fyysisesti läsnä heti alusta alkaen.

— Meidän pitää onnistua täydellisesti. Sama käsikirjoitus se on muissakin peleissä.

Sarjassa kuopiolaiset ovat toiseksi viimeisinä. KalPan otteet ovat kuitenkin olleet nousujohteisia. Ennen JyP-tappiota KalPa ehti voittaa kolme peliä putkeen, kun se oli sitä ennen onnistunut voittamaan 13 ottelussaan vain jyväskyläläiset voittomaalikisan jälkeen.

KalPaa Kangasalusta kuvaa luisteluvoimaiseksi ja innovatiiviseksi joukkueeksi.

— Heidän vauhtiinsa meidän pitää vastata vauhdilla. Peruspelimme pitää olla timanttia. Tarvitaan rohkeutta ja luovuutta. On turha pelätä virheitä tai jännittää, evästää Kangasalusta.

— KalPa ajaa sisään uusia ja nuoria pelaajia. Meillä on hyvä paikka iskeä heidän yli-innokkuuteensa.

Laavainen tuo vaihtoehtoja

Jukurien riveistä ottelusta puuttuvat loukkaantuneet Janne Ritamäki ja Valtteri Hietanen. Arviolta kuuden viikon sairaslomalle ylävartalovamman takia joutuneen Hietasen korvaajaksi Jukurit hankki HPK:sta 21-vuotiaan Roope Laavaisen.

Pelaako Chicago Blackhawksin neljännen kierroksen varaus vuodelta 2017 perjantai-iltana, sitä Kangasalusta ei paljastanut.

— Laavainen liikkuu hyvin ja on hyvä laukoja. Hän tuo rightin puolelle meille uusia vaihtoehtoja. Kyseessä on potentiaalinen pelaaja. Uskon, että hän on hyvä täsmähankinta.

Laavaisen laina Jukureissa on päivätty päättymään 8. tammikuuta.

HPK:ssa Laavainen on pelannut kaksi viimeistä kautta. Kuluvalla kaudella hänelle pelejä on kertynyt kymmenen.

Karhu-Kissojen kasvatti on HPK:n ohella pelannut Mestiksessä TuTossa ja LeKissä.

Jukureissa Laavainen muistettaneen liigauran ensimmäisestä maalistaan, jonka hän iski mikkeliläisten verkkoon 19. lokakuuta Hämeenlinnassa.

Kierrätystä ja peliaikaa

Jukurien vahvuudesta ovat poissa myös seuran A-nuorissa pelaava Henri Nikkanen ja Ketterään lainattu Joona Jääskeläinen.

Kahdesta viime pelistä sivussa on ollut myös Ville Leskinen. Leskisellä ei ole vammoja, jotka estäisivät hänen pelaamisensa.

— Luonnollista kierrätystä. Jokaiselle tarjotaan peliaikaa. Ei meillä kyllä hirveästi ole äijiä, joita kierrättääkään, sanoo Kangasalusta.

Jukurit–KalPa perjantaina kello 18.30 Mikkelin jäähallissa.