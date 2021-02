Mikkelin Jukurien peräkkäisten vierasvoittojen sarja jääkiekkoliigassa jäi kahteen. Jukurit palasi perjantai-iltana tuttuun painajaispaikkaansa Hämeenlinnaan ja hävisi sarjajumbo HPK:lle maalein 1–4.

– HPK oli terävä ensimmäisessä ja toisessa erässä. Sössittiin puolustuspelissämme. Hyökkääjät nukahtivat puolustuspäässä, ja tuli täyttövirheitä, Jukurien päävalmentaja Marko Kauppinen alleviivasi viisikkopelin merkitystä.

Vuonna 2016 alkaneella liigataipaleellaan Jukurit on napsinut vierasotteluistaan keskimäärin yhden pisteen. Hämeenlinna on ollut mikkeliläisille keskimääräistä vaikeampi vieraspelipaikka, kun yhdeksän yritystä on tuonut vain yhden voiton ja kaikkiaan neljä pistettä. Pistekeskiarvo Hämeenlinnassa pelatuissa otteluissa heikkeni perjantaina lukemaan 0,44.

– Tällä kaudella jokainen vieraspeli on ollut meille vaikea. Selväähän se on, että lähdemme monesti altavastaajina otteluihin, ja voitto vaatii täydellistä onnistumista. Täällä emme ole sitä monesti saaneet, pelaajana ja valmentajana Hämeenlinnan Rinkelinmäellä käynyt Kauppinen sanoi.

Tasaista oli ennen tätä iltaa

HPK:n ja Jukurien kohtaamiset Hämeenlinnassa ovat olleet tasaisia, kun ennen perjantaita vain kerran paremmuus oli ratkennut yli maalin erolla. Nyt repesi kunnolla, vaikka Jukurit oli kelvollisesti mukana pelissä ja loi hyviä maalintekopaikkoja. Puolustusvirheet maksoivat liikaa.

Ennen avauserän puoliväliä Jukurien Otto Mäkinen hukkasi maalin edessä Markus Nenosen, joka viimeisteli Tommi Tikan nappisyötöstä ottelun ensimmäisen maalin.

HPK tuplasi johtonsa reilu minuutti ennen erätaukoa, kun Juuso Ikonen sai liikaa tilaa Jukurien viisikon keskellä ja yllätti maalivahti Sami Rajaniemen (16 torjuntaa).

Toisessa erässä Samuli Piipposen ja Saku Forsblomin jäähyt jarruttivat Jukurien kirimahdollisuuksia, mutta hyvää alivoimaa pelanneet mikkeliläiset välttivät erikoistilannetakaiskut.

– Tappio harmittaa, mutta omalta osaltani nousujohteinen peli. Kahden kuukauden tosipelitauon jälkeen ok-suoritus, Imatran Ketterän Mestis-joukkueesta lainattu liigadebytantti Forsblom jutteli.

Tasaviisikoin Jukureilla oli vaikeampaa. Harri Kainulainen sivalsi b-pisteiden välistä 3–0-johdon, ja Valtteri Puustinen rokotti Rajaniemeä neljännen kerran.

Yip teki ensimmäisen maalinsa

Päätöserässä Brandon Yip pilasi ylivoimakavennuksellaan Eetu Laurikaisen nollapeliaikeet ja sai palkinnon yritteliäisyydestään.

– Puolustuksesta puuttui tärkeitä pelaajia, joten Mikko Kokkonen (0+1) ja Aleksandr Jakovenko kantoivat suurta kuormaa, Kauppinen tuumi.

Forsblom pakitteli Jukurien alakerrassa vajaat 18 minuuttia. Mikkeliläiskasvatti kirjautti kaksi miinusta, mutta sai vastuuta myös alivoimalla.

– Saku näytti, että jalka riittää tällä tasolla. Pelaamis- ja syöttönopeutta pitää tietysti parantaa, mutta erittäin positiivisin mielin katsoin hänen tulemistaan. Hän on noussut liigajäille pitkän kaavan kautta. On hieno asia mikkeliläiselle juniorityölle, että oma kasvatti saadaan liigatasolle, Kauppinen kehaisi.

Ennen Hämeenlinnan-peliä Jukurit kukisti matkapeleissään SaiPan ja Jypin. Kahdentenatoista oleva mikkeliläisjoukkue jatkaa pelejään tiistaina kärkijoukkue Rauman Lukon luona. Forsblomin lainasopimus ulottuu keskiviikkoon ja antaa mahdollisuuden myös Ilveksen kohtaamiseen.