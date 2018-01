"Samalla lipulla voisi käydä katsomassa molempien pelit" — Mikkeliläiset kertovat, miten he seuraavat Jukureita ja Kamppareita Toisille kelpaavat molemmat, toiset suosivat toista lajia. Emil Tiusanen ei ole jääpallon kannattaja, vaikka olikin Hänskissä luokan kanssa pelaamassa.

Mikkelin Kampparit jääpallossa ja Jukurit jääkiekossa tavoittelevat pudotuspelipaikkoja omissa lajeissaan.

Ylimmän sarjatason kiihkeimmät ratkaisupelit ovat ovella, mutta miten mikkeliläiset seuraavat joukkueitten taivalta?

Hänskistä pelaamasta tavoitettu Emil Tiusanen ei tunnustaudu jääpallon ystäväksi.

-Luokan kanssa pelattiin jääpalloa kiekkomailalla. Pikkuveli harrastaa jääkiekkoa ja perhe on touhussa mukana. En ole harrastanut kiekkoa, enkä jääpalloa, eikä jääpallo kyllä kiinnostakaan. Nuorempana kävin Kalevankankaalla seuraamassa kiekkopelejä. Nykyään katson vain netistä, miten Jukurit on pärjännyt.

Siellä pitäisi olla oma kiekko joka pelaajalla, niin ei tulisi tappeluita. - Raimo Jalonen

Pasi Haapiainen on vankkumaton jääkiekkomies ja hän valitsee mieluummin Jukurit.

-Olen ollut Jukureiden kannattaja kakkosdivariajoista alkaen. Kiekko on vauhdikkaampi ja tapahtumarikkaampi kuin jääpallo. Se on peli, jota on helppo ymmärtää ja se vie katsojan mukaan. Olen realistinen kannattaja, etten ole kokenut kiekossa isoja pettymyksiä. Pelejä voitetaan ja välillä hävitään.

Haapiainen ei vierasta jääpalloakaan. Talven aikana hän katsoo muutaman jääpallopelinkin. Hänestä lajeille on hyötyä, kun Mikkeli pelaa molemmissa ylimmällä sarjatasolla.

Raisa Kaurio on Jukuri-kannattaja ja toivoo nuorelle joukkueelle menestystä SM-liigassa.

Raisa Kaurio tunnustautuu jääkiekon ystäväksi, vaikka ei Kalevankankaalla olekaan käynyt katsomassa Jukuri-pelejä.

-Jukurit on nuori nouseva joukkue. Jääpallo ei kiinnosta. En ole katsonut yhtään jääpallopeliä. Jukureille toivon menestystä ja seuraan, miten niillä oikein menee. Alku liigassa on minusta ollut ihan hyvä, Raisa Kaurio sanoo.

Janne Saukkoselle jääpallo on ykköslaji. Hän on itsekin pelannut sitä aktiivisesti.

- Kampparit on ykkönen. Lähes ikäni kentän laidalla asuneena jääpallosta on tullut suosikkilaji. Meillä koko perhe on jollain tapaa mukana jääpallotouhuissa. Vaimo pelaa jääpalloa naisissa ja lapset junioreissa. Jääpallossa kiehtoo pelin nopeus ja taktisuus sekä joukkuepelin hienous. Käyn katsomassa kaikki Kamppareitten kotipelit.

Janne Saukkonen on jääpallokentän kasvatti.

Janne Saukkosen mielestä on hienoa, kun Mikkelillä on kaksi joukkuetta ylimmillä sarjatasoilla. Hän toivoo enemmän yhteistyötä Jukureitten ja Kamppareitten välille.

- Esimerkiksi samalla lipulla voisi käydä katsomassa sekä Kamppari- että Jukuri-pelit, Saukkonen toivoo.

Raimo Jalosen mielestä jääkiekko on väkivaltainen laji.

- Siellä pitäisi olla oma kiekko joka pelaajalla, niin ei tulisi tappeluita. Eikä jääpallo entistä Tampereen miestä kiinnosta pätkääkään, Jalonen sanoo.

Hän ei seuraa kiekkoa eikä jääpalloa.

-Jos maksettaisiin siitä, että katson, silloin voisin asiaa edes harkita, hän nauraa.

Juttu on julkaistu keskiviikkona 24.1. Keskiviikko-liitteessä Tästä puhutaan -palstalla.