Kommentti: Jukurien avainpelaajilla on peiliin katsomisen paikka

Kun Sport iski keskiviikkona kolmannen maalin Jukurien verkkoon, zoomasivat Telian tv-kamerat kotijoukkueen vaihtoaitioon. Risto Dufvan tuuletuksesta näki, että nyt maistuu. Sport sai maukkaan koston tammikuussa Mikkelissä kokemalleen nöyryytykselle.

Sami Rajaniemi sortui toki virheeseen kolmannen Sport-maalin kohdalla, mutta sitä ennen Jukurit-vahti piti joukkueensa yksin pelissä mukana puolitoista erää.

Siinä missä Sportin hyökkäyspään avainpelaajat ottivat roolia, ovat Jukurien vastaavat kadonneet kuvasta täysin. Miika Roineen ottelu päättyi valitettavaan loukkaantumiseen, mutta ennen sitä kapteenin kontribuutio otteluun oli yksi hyvä syöttö. Mitä ilmeisimmin uraansa Lahden Pelicansissa jatkava Roine on pelannut kymmenen ottelua ilman tehopisteitä ja on saanut kyseenalaisen kunnian: tehosaldo -23 on SM-liigan huonoin.

Joutuuko valmennus sylkykupiksi?

Jukurit viritteli teho-odotuksia myös Ville Leskisen ja Mika Partasen harteille. Tulos on ollut lähinnä muutama välähdys – varsinkin viime kaudella maajoukkuepaitaan murtautuneelta Partaselta oli lupa odottaa aivan muuta.

Tulevaisuus on nuorten pelaajien, mutta heidän harteilleen on turha kasata paineita, jos johtaviin rooleihin joukkueeseen kiinnitetyt pelaajat eivät täytä tehtäviään.

Jukurit toi ottelun alla esiin viestinnässään, miten loppukauden pelit ovat tärkeitä seuralle ja yhteisölle. Onko jokainen pelaaja "ostanut" ajatuksen?

Mahdottomia ei voi tehdä valmennuskaan, joka tässä tapauksessa taitaa joutua sylkykupiksi.