Jukurit hakee säästöjä palkkakuluista vapaaehtoisratkaisuilla – Neuvottelut pelaajien kanssa käynnissä

Jukurit HC Oy käy parhaillaan neuvotteluja palkkasäästöistä. Yhtiö pyrkii löytämään säästöjä liigajoukkueen henkilöstökuluista vapaaehtoisratkaisuin, jotta yt-neuvotteluja ei tarvitsisi käydä. Taloutta kurittavat koronavirusepidemian vaikutukset.

– Tavoitteena on löytää sellainen kokonaisratkaisu, että turvataan tämän kauden loppuun pelaaminen, seuran tulevaisuus ja pelaajien työpaikat jatkossa, sanoo Jukurit HC:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Toivakka.

Euromääriä hän ei halua tässä vaiheessa kommentoida. Toivakan mukaan lähtökohtana on, että säästöjä löydettäisiin pelaajien kanssa keskustelemalla.

– Olemme näyttäneet heille avoimesti luvut ja taloustilanteen, ja keskusteluja jatketaan.

Säästöjä etsitään myös muista kuluista

Jos sopimuksiin ei päästä vapaaehtoisesti, edessä on yt-neuvottelut. Toivakka suhtautuu kuitenkin neuvotteluihin toiveikkaasti.

– Kaiken kaikkiaan suomalaiset pelaajat ovat fiksuja ja ymmärtävät tilanteen. Emme ole ensimmäinen tai ainut paikka, jossa näitä neuvotteluja käydään. Tilanteen kriittisyys on kaikkien osapuolten tiedossa. Siinä mielessä lähtökohta neuvotteluille on ihan hyvä.

Aikataulutavoitteena on Toivakan mukaan, että asiat saataisiin sovittua maajoukkuetauon aikana. Leijonien A-maajoukkueen kausi käynnistyy torstaina 5. marraskuuta Karjala-turnauksella.

Toivakka kertoo, että säästöjä pyritään löytämään myös muista kuin henkilöstökustannuksista. Yhtiö neuvottelee tällä hetkellä muun muassa jäähallin vuokrista Mikkelin kaupungin kanssa.

– Jokainen asia käydään läpi, missä vain voidaan säästää.

Toinen aalto pakotti ratkaisuun

Mikkeliläisen Jukurien, kuten muidenkin jääkiekon SM-liigajoukkueiden taloutta ovat kurittaneet koronavirusepidemian toisen aallon vaikutukset. Muun muassa jyväskyläläinen JYP ja lappeenrantalainen SaiPa ovat aloittaneet tänä syksynä yt-neuvottelut.

Meneillään olevan liigakauden liikevaihdoksi Jukurit on budjetoinut 3,8 miljoonaa euroa ja tulokseksi 50 000 euroa. Ne jäävät Toivakan mukaan toteutumatta.

Hallikapasiteetista liigaseuroilla on käytössä vain noin puolet. Jukurien kotiotteluihin on myyty parhaimmillaan 1 300 lippua. Viiden kotiottelun yleisökeskiarvo on vain 1 184 katsojaa.

Jukurit HC Oy kertoi vapaaehtoisia palkkasäästöjä koskevista neuvotteluista osakkeenomistajilleen yhtiökokouksessa keskiviikkona. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Mikkelin Kaupunkilehti.

Korona ja rekrytoinnit nakersivat tulosta

Yhtiökokouksessa käytiin läpi viime vuoden tilinpäätös ja sekä kerrottiin kuluvan kauden ajankohtaisista asioista.

Jukurit HC Oy:n tulokseksi ajalta 1.5.19–30.4.2020 vahvistettiin keskiviikon yhtiökokouksessa 146 700 euroa tappiota. Tulos heikkeni edellisvuodesta 250 000 euroa.

Tuloksen painoivat tappiolle yksi ilman yleisöä pelattu kotiottelu ja joukkueeseen ja sen tukitoimiin tehdyt panostukset. Jukurit hankki viime kaudeksi muun muassa psyykkiset valmentajat sekä palkkasi urheilutoimenjohtajan.

Myös valmentajan vaihdosta seurasi kuluja. Lisäksi ylittyi pelaajabudjetti. Toivakan mukaan Jukurien pelaajabudjetti on SM-liigan pienin.