Jukurien väkevä hyökkääminen ei riittänyt — Yksi tehty maali ei riittänyt voittoon Jyväskylässä

Näyttää siltä, että Nuorten Leijonien MM-joukkueesta viime metreillä putoaminen on saanut Jukurien Henri Nikkasen näytönhalut taivaaseen. Jääkiekkoliigan neljässä edellisessä ottelussa tehot 0+3 iskenyt entinen Jypin nuorisojoukkueiden pelaaja oli Jukurien parhaimmistoa 1—2-tappioon päättyneessä vieraspelissä.

— Näytönhaluja on ollut koko ajan. Tuntuu, että peli on mennyt henkilökohtaisesti paremmaksi, ja sitä kautta on saanut isompaa ruutua. Hyvältä on tuntunut, Jyväskylää spesiaaliksi paikaksi kuvaileva Nikkanen arvelee.

Kymmenestä edellisestä ottelustaan yhden voittaneen Jukurien jänne ei ole kestänyt aiemmin kolmea erää. Nyt se kesti puolustuksenkin ryhdistäydyttyä ja Nikkasen työmäärä oli yksi syy sille, miksei jänne napsahtanut poikki. Tasoitus oli lopussa lähellä joukkueella, joka liikutti kiekkoa ajoittain todella nätisti.

— Pelasimme joukkueena vahvan pelin, mutta yhdellä maalilla ei vain voiteta. Tarvitsemme tehokkuutta.

Jypissä edellisen kerran kaudella 2017—18 pelannut Nikkanen oli Jukureista ainoa, joka ei ampunut kutiakaan. Pelaaja teki niska limassa töitä Joonas Kalliolan ja Janne Ritamäen keskellä. Pelaaminen on mukavaa, vaikka voitot kiertävät.

— Joo, siis totta kai. Ja saimme vahvan alun, toinen erä oli vaikea, sanoo Nikkanen, jonka mukaan uskoa tulevaan riittää.

Palkinto jäi saamatta

Jukurit voitti laukaukset ja loi tukun paikkoja, muttei saanut palkintoa. Vasta kolmannen liigaottelunsa pelanneen ja 27 koppia ottaneen Jyp-vahti Niko Parkkisen kokemattomuus oli tiedossa.

— Mutta ei se meihin sillä tavalla vaikuttanut. Meidän pitää paljon ampua ja laittaa kiekkoa maalille pelissä kuin pelissä, jos haluamme saada sitä sisään.

Winnipeg Jetsin viime juhannuksen varauksen tasoisen pelaajan putoaminen MM-kisakoneesta kertoo suomalaisesta kiekosta paljon. Toisaalta putoaminen on nyt Jukurien ilo.

— Oli se kova paikka itselle, se oli iso tavoite tälle kaudelle. Joukkue on nyt valittu, eikä siihen enää pysty vaikuttamaan, pitää suunnata katseet eteenpäin. Omassa joukkueessa pelaaminen Liigassa on hyvä asia, kun saa rytmistä kiinni.

Nikkasen tavoin tutuissa maisemissa viiletti myös pakki Mikko Kuukka. JYPissä kolme kautta luutinut konkari sai kotiyleisön aplodit, kun hänen nimensä kuulutettiin pelin alla Jukurien avauskentälliseen.