Viikonlopun taukoa peleistä pitänyt Mikkelin Jukurit jatkaa liigaotteluitaan Porin Ässiä vastaan tiistaina. Joukkue saa kokoonpanoonsa takaisin pelikiellosta vapautuvan puolustajan Aleksi Salosen, mutta hyökkäyskalustossa on vajausta.

Jukurit sai jobinpostia viime viikon Ilves-vierasottelussa, jossa Janne Ritamäki jätti kaukalon ehdittyään pelata vain nelisen minuuttia. Ritamäki ei ollut Jukurien mukana, kun joukkue harjoitteli maanantaina.

— Ritamäken poissaolon syynä on alaraajavamma, mutta enempää en voi sanoa. Hän ei pelaa tiistaina ja tarkempaa tietoa saamme keskiviikkona, Jukurien urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen toteaa.

Pelaajien tarkempia poissaolojen syitä ei voi julkaista ilman potilaan lupaa. Tästä syystä Hakkarainen ei voi kertoa myös Mika Partasen tarkkaa poissaolon syytä. Se kuitenkin on selvää, ettei yläraajavammasta kärsivä Partanenkaan pelaa Ässiä vastaan. Partanenkaan ei ollut maanantaina aamulla jääharjoituksissa.

— Partasen paluuajankohta ei ole vielä selvillä, Hakkarainen tyytyy toteamaan.

Jukureihin ratkaisujan rooliin hankittu Partanen on pystynyt pelaamaan vain kahdessa ottelussa. Partanen oli vahvassa roolissa kauden avausottelussa KalPaa vastaan ja nakutteli tehot 1+2, mutta Helsingin IFK:ta vastaan pelattu ottelu jäi kesken.

Joukkueen kärjen tehot esiin

Mahdollisia pelaajahankintoja Hakkarainen ei tässä vaiheessa halua spekuloida. Sen sijaan hän kääntää katseet nykyiseen joukkueeseen. Pelaajia siirtomarkkinoille on vapautunut muun muassa Pohjois-Amerikasta.

— Katsotaan Partasen kohdalla päivä kerrallaan.

— Meillä on ratkaisuvoimaa kärjessä, ja sieltä toivon tehoja. Kun katsomme joukkueen kärkeä, on sieltä varaa puristaa ja ottaa tehoja, Hakkarainen sanoo.

Jukurit on hävinnyt tällä kaudella 11 pelaamastaan ottelusta kuusi, ja vain kerran maaliero on ollut vastustajan hyväksi enemmän kuin yhden. Jukurien kultakypärää kantaa puolustaja Teemu Suhonen pisteillä 5+3=8. Suhonen on myös joukkueen tehokkain maalintekijä.

Jukurien hyökkääjistä Nestori Lähde, Janne Tavi, Ville Leskinen ja vain kahdessa ottelussa pelannut Joona Jääskeläinen eivät ole vielä maalitiliään avanneet. Kauden alla tehoja odotettiin Tavilta (0+4), Leskiseltä (0+2) ja Jääskeläiseltä (0+1). Jääskeläinen on pelannut Mestiksen Imatran Ketterässä kolme ottelua tehoin 1+1.

— Vahvasti uskon, että tulos tulee kärsivällisyyden ja työn kautta. Työmoraalista asia ei olekaan kiinni, Hakkarainen sanoo.

Jukureilla on edessään kolmen ottelun viikko. Tiistain Ässät-ottelun lisäksi joukkue matkustaa perjantaina Hämeenlinnan Pallokerhon vieraaksi ja isännöi lauantaina Savon herruuskamppailussa Kuopion KalPaa.

Jukurien pistepörssi:

1) Teemu Suhonen 11 5+3=8 +8, 2) Miika Roine 11 2+5=7 +2, 3) Turo Asplund 11 4+2=6 +2, 4) Julius Vähätalo 4+2=6 +1, 5) Jesper Piitulainen 10 2+3=5 -2, 6) Mikko Kokkonen 11 0+5=5 0, 7) Markku Flinck 11 3+1=4 +3, 8) Joonas Kalliola 11 1+3=4 +1, 9) Janne Tavi 11 0+4=4 +1, 10) Teemu Henritius 10 2+1=3 +1, 11) Mika Partanen 2 1+2=3 +1, 12) Aleksi Salonen 8 0+3=3 +1, 13) Henri Nikkanen 6 2+0=2, 14) Janne Ritamäki 11 1+1=2 0, 15) Samuli Piipponen 11 0+2=2 +4, 16) Ville Leskinen 11 0+2=2 +2, 17) Valtteri Hotakainen 5 1+0=1 0, 18) Joona Jääskeläinen 2 0+1=1 +2, 19) Jimi Jalonen 6 0+1=1 2, 20) Juhana Aho (mv) 11 0+1=1, 21) Antti Jaatinen 9 0+1=1 -4, 22) Valtteri Hietanen 11 0+0=0 +1, 23) Sami Rajaniemi (mv) 11 0+0=0, 24) Nestori Lähde 10 0+0=0 0, 25) Ville Hyvärinen 10 0+0=0 -1.

Pistepörssissä pelatut ottelut, maalit+syötöt=pisteet ja plusmiinus-tilasto.