Kampparien miehistö nuorentuu väkisin – Seuran omista junioreista odotetaan kasvavan vastuunkantajia Bandyliigaan

Valtteri Hauskan siirron varmistuttua Kamppareilla on koossa nyt 16 kenttäpelaajan ja 3 maalivahdin jääpallon Bandyliigaryhmä. Pelaajista 11 on vielä junioristatuksen omaavia.

– Tällä porukalla pelataan ainakin neljän viikon kuluttua Oulussa Suomen cupissa. Ei lyödä kuitenkaan lopullisesti sivuja kiinni, kertoo Kampparien päävalmentaja Antero Levänen, jolla itsellään ei vielä tiistaina ollut omaa nimeä jatkopaperissa.

– Eiköhän sitä vielä vuoden voi jatkaa, sanoi Levänen ja lupasi kysymyksen jälkeen allekirjoittaa jatkopestin.

Valtteri Hauskan ohella viimeisimpinä edustusjoukkueen miehistöön ovat liittyneet omista P21-nuorista Aapo Pulkkinen ja Elmeri Hämäläinen.

Maalivahtiosastolle Kampparit on saanut jo aiemmin paluumuuttaja Eetu Sviilin Ruotsista.

– Joukkue on todellakin kaksijakoinen. On kokenutta ja nuorta porukkaa. Pelaajisto nuorentuu väkisin. Näinhän tässä on menty jo jokunen vuosi, sanoo Levänen ja kertoo nuorten kanssa tehtyjen sopimusten olevan pituudeltaan kahdesta kolmeen vuoteen.

Tilaa nuorille ovat tekemässä joukkueen kokeneimmat pelaajat Kimmo Huotelin, 46 ja Joni Maaranen, 44.

– Tämä on viimeinen vuosi kun pelaamme. Näin on Jonin kanssa puhuttu, kertoo Huotelin.

Nuoria lainalle Varkauteen

Viime kaudella joukkueessa pelanneista Juuso Tervonen siirtyi Ruotsiin Åby/Tjudera IF:ään, Santeri Laitinen HIFK:hon, Esko Liukkonen Veiterään ja Kampparien kanssa jo sopimuksen tehnyt Ville Hämäläinen JPS:ään. Ilia Sokolovin kanssa sopimusta ei jatkettu. Venäläinen mielii jatkavan uraansa Suomessa ja on pyrkinyt try outille Porvoon Akillekseen.

Lisäksi Mikko Pulkkinen, Esu Rytkönen ja Ville Hokkanen ovat menossa lainalle Varkauteen. Kolmikosta Pulkkisella on sopimus Kampparien edustusjoukkueen kanssa.

– WP:n ja poikien kanssa on alustavasti sovittu asiasta suullisesti, sanoo Levänen.

Kuluja on karsittu se vähä, mistä on ollut ottaa. — Kimmo Huotelin

Hokkanen ja Pulkkinen jatkavat pelejään myös Kampparien P21-nuorissa.

Varkauteen matkaa myös ex-Kamppari Jimi Siiteri.

Alpo Kaartisen, Eetu Karhusen ja Jari Purovirran jatkot ovat täysin auki.

Tikanoja jatkaa puheenjohtajana

Kauteen Kampparit lähtee tutussa komennossa. Seuran puheenjohtajaksi tiistai-illan vuosikokouksessa valittiin Eero Tikanoja.

Päättyneeltä tilikaudelta Kampparit teki positiivisen tuloksen, vajaat 6 000 euroa.

– Korona vaikutti meihin vain pronssipelin osalta, kertoo toiminnanjohtaja Kimmo Huotelin.

– Tuleva kausi näyttää haastavalta. Kuluja on karsittu se vähä, mistä on ollut ottaa.

– Edustusjoukkueen perinteinen Ruotsin leiri jää tekemättä. Se tuo säästöjä, sanoo itse opintovapaalla elo-marraskuun oleva Huotelin.

Vaikka Kampparit hävisikin Bandyliigan pronssipelin, oli kausi muutoin varsin menestyksekäs. Tämä huomioitiin myös Suomen Jääpalloliiton parhaiden palkitsemisissa. Koronan takia pytyt jaettiin vasta nyt syyskuun lopulla.

Kampparit palkittiin Nuorten toimintapalkinnolla, Tero Kumela Vuoden nuorten valmentajana ja Lasse Korhonen P17-ikäluokan parhaana pelaajana.

Jääpalloliiton liittohallitukseen yksivuotiskaudella Kamppareista on valittu Aki Väisänen.