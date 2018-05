Kauden ensimmäinen Mikkelin Urheilupuistossa pelattava jalkapallo-ottelu on 1. kesäkuuta käytävä ensimmäinen Päämajakaupungin derby. Sitä ennen Mikkelin Palloilijat ja Mikkelin Pallo-Kissat jatkavat Hänninkentällä.



— Virallisesti nurmikentät on otettu harjoituskäyttöön kesäkuun alussa ja siihen aikatauluun tähtäämme Urheilupuiston kanssa, Mikkelin liikuntapaikkapäällikkö Pekka Turunen kertoo.



MP:n kauden ensimmäiset pelit on pelattu tekonurmella ja myös 13.5. pelattava MP—Pepo on merkitty Hänskiin. Samoin Hänninkentällä kotipelinsä avaa MiPK, joka kohtaa huomenna LPS:n.