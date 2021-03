Mikkeliläiset suunnistajat toivovat normaalia kesää koronakevään jälkeen – Omatoimirasteille pääsee todennäköisesti huhtikuussa

Syksyllä Mikkelin seudulla on edessä varsinainen suunnistuksen superviikonloppu.

Urheiluseurat ovat joutuneet sopeutumaan koronatilanteeseen vuoden aikana monella tapaa.

Suunnistusseura Navin puheenjohtaja Juha Paanila näkee tilanteessa valoa, vaikka virus saattaa jäädä elämään pitkäksikin aikaa.

– Uskon, että parin vuoden kuluessa eläminen on normaalia, Paanila arvioi.

Paanila on huomannut, että vuoden aikana seuratekijöiden huomio on keskittynyt koronaan, joka taas on pois muusta seuran tekemisestä ja pitkän ajan kehittämisestä.

– Jokainen kuntosuunnistustapahtuma, harjoitus tai kilpailu pitää miettiä, miten se pystytään toteuttamaan turvallisesti, joten kaikkea ei ole voitu tietenkään tehdä maksimaalisesti. Kompromissit ovat jokapäiväistä elämää.

Mikkelissä osattiin järjestää isotkin tapahtumat

Tavoitteellisesti harjoitteleville aika on ollut vaativa. Kilpailijat joutuvat sopeuttamaan harjoitteluaan ja kilpailemista.

Etenkin kansainvälinen kilpailukalenteri elää, kun kilpailuja perutaan tai siirretään.

– Tämä vaatii kykyä sopeutua nopeisiinkin muutoksiin ja saada sitten fokus kuntoon, kun lopulta kilpailuun mennään.

Viime kesänä Mikkelissä järjestettiin isojakin suunnistustapahtumia. Viime vuoden kesäkuun Halla Games -kilpailussa ja elokuun Nuorten Jukolan järjestelyissä vastuuhenkilöt tekivät ison työn, että kilpailut saatiin yleensä järjestettyä.

– Saatu palaute niin kilpailijoilta kuin viranomaisilta oli erittäin positiivista, joten meillä on hyvä sapluuna kilpailujen toteuttamiseen, Paanila toteaa.

Talous ei yleensä näy seuratoiminnan jokapäiväisessä elämässä, mutta seuran puheenjohtajan mielessä se on koko ajan. Talousasioissa on pystyttävä reagoimaan nopeastikin ja on tehtävä isojakin muutoksia, kun tulo- ja menovirrat muuttuvat. Myös viestintä pitää olla loogista ja oikea-aikaista.

Juhani Sihvonen Juha Paanila on suunnistusseura Navin puheenjohtaja.

Kausi käynnistynee omatoimirasteilla

Paanila arvioi tulevan kesän olevan samankaltainen kuin viime kesä.

– Arvioin, että huhtikuussa joudumme toteuttamaan kuntorastit omatoimirasteilla ja touko-kesäkuussa pääsemme normaaliin rytmiin. Meillä on mallit viime vuodelta, joten erilaisia ratkaisuja ei enää tarvitse miettiä. Toivotaan, että kansalaiset löytävät tiensä rasteille.

Ensi syksynä Mikkelin seudulle on tulossa hieno suunnistusviikonloppu, kun Juvalla kisataan sprinttimatkojen SM-kilpailut 11. syyskuuta ja seuraavana päivänä on SM-viestit Mikkelissä. Kilpailijoita odotetaan noin 1500-2000 kummallekin päivälle.

Paanila uskoo, että kisat pystytään järjestämään lähes normaalisti.

– Kun vertaa viime vuoteen, niin kaikki suunnistuksen SM-kilpailut pystyttiin järjestämään elo-syyskuussa. Viruksenkin kannalta syyskuu on hyvä ajankohta järjestämiselle, jolloin syksyn flunssa-aalto ei ole vielä alkanut.

SM-viesti palvelee myös tulevaa vuoden 2025 Jukolan viestin järjestelyjä.

– Saamme arvokasta kokemusta viestikilpailun järjestämisestä, kun avainhenkilöt ovat samoissa tehtävissä, Paanila päättää.