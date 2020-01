Päivän peli Narukerää vastaan on puolustuspelaamisen testi.

Kampparien kuuden perättäisen kotiottelun putkesta on lauantaina vuorossa toinen, kun Porin Narukerä saapuu vieraaksi Hänskiin. Vastus on yksi Bandyliigan kovimmista. Porilaiset eivät ole hävinneet kahdeksasta pelaamastaan ottelusta kuin yhden, Porvoon Akillekselle vieraissa maalein 1–8 ja ovat sarjassa kakkosina.

Kampparit on jo ylittänyt runkosarjan puolivälin krouvin. Mikkeliläiset ovat pelanneet kaksi ottelua muita kärkijoukkueita enemmän ja ovat viidensiä.

Pääsemme nyt testaamaan puolustuksemme toimivuutta. — Antero Levänen

Sarjassa kuuden kärki, Veiterä, Narukerä, Akilles, JPS, Kampparit ja HIFK, on jo karkaamassa muilta neljältä joukkueelta.

— Kärjen osalta tulee olemaan tiukkaa. Ei ole selvää, että nykyiset sijoitukset tulevat säilymään, ennakoi Kampparien päävalmentaja Antero Levänen.

Kahta peli on turha selitellä

Omista otteluistaan Kampparit on voittanut kuusi ja hävinnyt neljä.

— Ei mikään katastrofi. Peleissä on ollut hyvää ja huonoa. Vähän on vielä varaa parantaa. Siihen tähtäämme sarjan toisella puolikkaalla, kertoo Levänen joukkueen käytyä kautta läpi torstai-iltana.

— Neljästä tappiopelistä kahta on turha selitellä. Vieraspeleistä Veiterää ja Akillesta vastaan emme ansainneet pisteitä, myöntää Levänen.

Kahdesta muusta häviöpelistä Leväsen mukaan pisteitä olisi ollut saatavilla. Bandyliigan avausottelussa (2–3) Veiterää vastaan maalipaikkoja oli toisella jaksolla voittoonkin asti ja JPS-vieraspelistäkin (3–5) olisi piste/pisteitä ollut otettavissa.

— Se oli sellainen ympäripyöreä pitkän pallon peli, muistelee Levänen.

Jääpallo on kestävyyslaji

Voittopeleissä Kampparit on kääntänyt ottelut edukseen monesti toisella jaksolla. Vielä avauspuolikkaalla vastustajat ovat laittaneet Kampparit ahtaalle.

— Tietyllä tapaa on ollut vaikeaa ensimmäisellä jaksolla. Mistä se johtuu, on hyvä kysymys. Täytyy kuitenkin muistaa, että jääpallo on myös kestävyyslaji, viittaa Levänen siihen, ettei kaikkien vastustajien alkurypistys ole riittänyt loppuun asti.

Petrattavaa Levänen löytää kaikilta osa-alueilta.

— Kohtuu hyvin on puolustettu. Tavoitteena on, että omiin menisi alle kolme palloa per peli. Nyt ollaan 3,4 maalissa.

— Ylöspäin pelaamisessakin on parantamisen varaa. Maaleja voisi olla enemmän.

Kymmenessä ottelussa Kampparien tehokkain maalintekijä on ollut Iisakki Kaivola kymmenellä maalilla. Sarjan paras maalintekijä JPS:n Riku Hämäläinen on iskenyt 18 osumaa kahdeksassa ottelussa. Hyökkääjien niskaan Levänen ei tehtyjen maalien määrää yksin laita.

— Sekinhän riippuu tietysti siitä, miten pystymme maalipaikkoja luomaan.

Kulmalyönneissä eroja

Yksi merkittävä ero löytyy erikoistilanteista, kulmalyönneistä.

— Oikean puolen kulmista olemme olleet tehokkaita, mutta vasemman puolen kulmat ovat jääneet suutareiksi, kertoo Levänen kauden dataa selvitettyään.

— Joulukuun alku oli orastavaa pelin kehityksen kannalta. Loppukuu sekoitti kuitenkin pakkaa ja peli katosi, kun emme päässeet pelaamaan jäätä pitkin. Joudumme nyt keräämään askelmerkkejä uudestaan, sanoo Levänen.

Narukerällä kova kärki

Iltapäivän ottelu Narukerää vastaan on tästä Kamppareille hyvä testi.

— Kerä on satsannut tähän kauteen ja heillä on liigan terävin kärki Mustonen-Hyvönen lisättynä Shamsutovilla ja Oksasella, kertoo Levänen.

Nelikosta tehokkain on ollut JPS:stä palannut Jaakko Hyvönen 15 maalilla ja 6 syötöllä. Ruotsalaistuneen venäläispelaajan Rinat Shamsutovin saldo on 6+10, Tomi Mustosen 12+5 ja Esa Oksasen 4+7. Narukerän 50 maalista he ovat tehneet 37.

— Pääsemme nyt testaamaan puolustuksemme toimivuutta.

Iltapäivän ottelusta Kamppareista on sivussa vain A-nuorten pelissä loukkaantunut Jaakko Kyllönen.

Kampparit–Narukerä lauantaina kello 16. Hänskissä.