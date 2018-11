Jukurit ja Pelicans kohtaavat härkäviikon päätteeksi — Turo Asplund sivussa Jukurien kokoonpanosta

Mikkelin Jukurit ja Lahden Pelicans iskevät tänään yhteen kiireisen viikon päätteeksi. Jukureille ottelu on viikon kolmas.

Pelicansin ohjelma on ollut vieläkin tiiviimpi, sillä lahtelaisille ottelu on neljäs viiteen päivään. Pelirytmi ei ole lahtelaisia näyttänyt haittaavan, sillä saldona on ollut kaksi voittoa niukan KooKoo-tappion jälkeen. Voitto nosti Pelicansin jo SM-liigan runkosarjan kolmanneksi.

— Ei kyllä itse asiassa tunnu missään. Kun hyvältä tuntuu, niin annetaan vaan mennä, Pelicans-hyökkääjä Aleksi Mustonen sanoo seuran verkkosivuilla.

Jukurien penkin takana kahden edellisen kauden ajan ollut nykyinen Pelicans-luotsi Ville Nieminen palaa Kalevankankaalle ensimmäistä kertaa sarjapelissä. Sen sijaan toista ex-Jukuria Pelicansissa ei enää nähdä, sillä Keni Karalahden ja lahtelaisseuran tiet erosivat. Karalahti kiekkoilee jatkossa Slovakiassa.

Jukurien viikon saldo on kaksi tappiota viime kauden finalisteille. Tappara löi Jukurit Mikkelissä ja Oulussa Kärppien tehokas erikoistilannepelaaminen oli Jukureille liikaa.

— Jos olisimme onnistuneet ylivoimalla, olisi Oulussa voinut olla tuloksellisesti eri peli. Kärpillä on toisaalta ollut sarjan paras alivoima ja ylivoima on vähän tuuristakin kiinni, pohti Jukurien puolustaja Jimi Jalonen.

Erikoistilanteissa onnistuminen on joka tapauksessa osa-alue, jota Jukurien on parannettava. Ennen Kärpät-ottelua Jukurien alivoima oli tilastojenkin valossa erittäin hyvää.

Jukurien kokoonpanosta puuttuvat Turo Asplund ja Aleksi Salonen. Jukurien urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkaraisen mukaan pelaajat ovat sivussa flunssan vuoksi. Mika Partasen ja Miika Roineen keskellä pelaa nyt Markku Flinck. Mikko Kokkonen palaa myös kokoonpanoon.

Kauden ensimmäisen keskinäisen kohtaamisen Jukurit vei Lahdessa Asplundin jatkoaikamaalilla 0—1. Harjoituskaudella joukkueet kohtasivat kahdesti: Mikkelissä Jukurit voitti 4—0 ja Rauman Pitsiturnauksessa Pelicans oli puolikkaassa ottelussa vahvempi rankkarikisan jälkeen.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#15 Ville Leskinen - #88 Julius Vähätalo - #54 Jesper Piitulainen

#52 Valtteri Hietanen - #96 Jimi Jalonen

#27 Mika Partanen - #61 Markku Flinck - #9 Miika Roine

#4 Teemu Suhonen - #7 Samuli Piipponen

#20 Janne Tavi - #16 Teemu Henritius - #72 Vadim Pereskokov

#5 Ville Hyvärinen - #8 Mikko Kokkonen

#25 Joonas Kalliola - #14 Valtteri Hotakainen - #19 Nestori Lähde

7. puolustaja: #43 Antti Jaatinen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

Pelicans

#89 Antti Tyrväinen - #24 Hannes Björninen - #15 Jesse Mankinen

#61 Casimir Jürgens - #44 Mikko Kousa

#85 Jesse Saarinen - #22 Aleksi Mustonen - #20 Hynek Zohorna

#43 Miihkali Teppo - #55 Aleksandr Shtshemerov

#50 Niklas Salo - #27 Miska Siikonen - #72 Jesse Ylönen

#18 Henrik Nilsson - #7 Oliwer Kaski

#81 Taavi Vartiainen - #19 Artturi Toivola - #16 Niko Kivelä

7. puolustaja: #6 Jarkko Pynnönen

#45 Juho Olkinuora

(#1 Jakub Skarek)

Juttua muokattu 17.11.2018 klo 13.47: lisätty Pelicansin kokoonpano.