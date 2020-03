Jukurit A on pakkovoiton edessä, kun Turun Palloseura saapuu lauantaina Mikkeliin nuorten SM-liigan pudotuspelien 1. kierroksen toiseen otteluun. TPS otti Turkuhallissa pelatussa sarjan avauskohtaamisessa voiton maalein 7–4 (1–0, 3–2, 3–2).

– Hyvä juttu, että toinen peli tulee heti. On pari selkeää juttua, joita on parannettava että pääsemme voitonsyrjään kiinni. Kamppailupelaamisessa on oltava kovempi ja kiekon kanssa on oltava huolellisempi, sanoi Jukurien valmentaja Teemu Suokas.

Ottelu alkoi Jukurien kannalta kehnosti, kun TPS:n Jiri Pärssinen pääsi heti alkuun iskemään ylivoimalla avausmaalin. TPS lisäsi johtoaan heti toisen erän alussa, kun Leevi Teissala pääsi vapaaksi maalinedustalle vain 17 sekunnin pelaamisen jälkeen.

– Takaiskut tulivat ikävästi, mutta kyllä me niiden jälkeen pääsimme peliin ihan hyvin mukaan, Suokas totesi.

Jukurit nousi peliin mukaan Perttu Kiesilän kavennuksella, mutta ei onnistunut nousemaan rinnalle. Jukurien muut maalintekijät Turussa olivat Ville Sivonen, Taneli Häkkinen ja 6–4-kavennuksen rankkarista iskenyt Henri Nikkanen.

Ottelusarjan toinen kohtaaminen on lauantaina Mikkelissä kello 16.30.