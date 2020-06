Mäntyharjun sorateillä poljetaan mitaleista – Omatoimipyöräily on koronakevään keksintö

Mäntyharjun eteläosassa ja osin myös Kouvolassa poljetaan tänä kesänä pyöräilykisa, joka alkoi kesäkuun alussa ja jatkuu elokuun 16. päivään.

Paikallisten yrittäjien Griffin Events Finland Oy järjesti viime vuoden kesäkuussa Gravel race -soratiepyöräilyn, johon osallistui lähes 100 polkijaa. Tämän kesän tapahtuma peruttiin koronaepidemian vuoksi.

Sen tilalle Griffin Events suunnitteli kolmesta erillisestä reitistä koostuvan GRM 250 -pyöräilyn.

Sille on annettu myös alanimike Social distancing edition, eli kyseessä ei ole massatapahtuma, ja reittejä voi polkea omaan tahtiin haluaminaan päivinä.

– Kyseessä on omatoimipyöräily, jonka kilpasarjassa jaamme sorateiden epäviralliset Suomen mestaruudet. Päätimme niin ihan vain oman käden oikeudella, sanoo ratamestari Tuukka Turkka.

Järjestäjien ajatuksena on, että suunnitellut reitit tulospalveluineen houkuttelee harrastajia paremmin kuin yksinäinen lenkkeily. Etapit voi suorittaa yksitellen tai putkeen, vaikkapa pitkänä viikonloppuna. Järjestys on vapaa, ja aikoja voi kahdesti parantaa.

– Osallistujat ilmoittavat itse tuloksensa. Todistusaineistoksi tulee liittää gps-data. Mitalisijoja tavoittelevilta toivomme painokkaasti myös syke-dataa.

Silkkaa soraa

Kiinnostusta odotetaan lisäävän sen, että tulostaulu elää. Osallistujat ovat jo ilmoittaneet ajoaikoja tulospalveluun. Yli 25 kilometrin keskituntinopeuksia on kirjattu.

– GRM 250 on käytännössä pelkkää soratietä, ja nimestä huolimatta matka on noin 270 kilometriä. Paikoin on tiukkoja nousuja ja peräkkäisiä tiukkoja risteyksiä, kuvailee Turkka.

GRM:ään sisältyy myös harrastussarja, ja ajopelit ovat vapaavalintaisia. Reitit on esitelty viitteellisesti järjestäjien verkkosivuilla. Ilmoittautuneet saavat tarkemmat reittitiedostot ja esimerkiksi tiedot vesipisteistä.

Turkka kertoo, että soratieajoon suunniteltujen gravel-pyörien kysyntä on ollut suurta. Pyöräilyn suosion uskotaan muutenkin olevan tänä kesänä suurta.

Yrittäjistä Sami Heinikainen sanoo, että Griffin Events -tapahtumissa ideana on saada porukka liikkumaan alueella ja käyttämään palveluita. Tavoitetta edistetään järjestämällä urheilutapahtumia. Syyskuussa yritys järjestää jälleen polkujuoksutapahtuman Mäntyharjussa.

Kesän läpi jatkuvassa pyöräilykisassa reitit ovat 68:n, 108:n ja 79 kilometrin mittaiset. Lähtöpaikat ovat WHD Gårdilla ja kolmannella etapilla Woikosken tehdasmuseolla.