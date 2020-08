Dudulta on lupa odottaa maaleja – Ifran Sadikin kausi voi pahimmassa tapauksessa olla ohi

Mikkelin Palloilijoiden päävalmentaja Juha Pasoja on tyytyväinen, kun loukkaantuneelle hyökkääjälle Ifran Sadikille löytyi viimein korvaaja Macpherlin Omagbemi Dudusta. Nigerialaishyökkääjä, 35, teki tiistaina loppukautta koskevan sopimuksen mikkeliläisten kanssa.

Samaan syssyyn MP pestasi myös maalivahti Otto Hautamon kauden loppupeleihin.

– Hyvät haut. Katselimme pidemmän aikaa hyökkääjää ja maalivahtia, mutta heitä ei tahtonut löytyä, kertoo Pasoja.

– Dudulla on aika vahva cv. Tarvitsemme hänenlaistaan kokeneempaa pelaajaa niin kentällä kuin sen ulkopuolelle. Mutta nimenomaan hän on tärkeä pala kentällä, tekemään maaleja meille.

– Huomenna Dudu ei ole täyden 90 minuutin kunnossa, mutta odottelemme, että hän pääsisi nopeasti täyteen pelikuntoon, sanoi Pasoja ennen tiistai-illan MyPa-pelin valmistavia harjoituksia.

MP:llä tulee olemaan käyttöä Dudulle, sillä Sadikin toipumisesta ei kenelläkään ole varmaa tietoa. Pahimmassa tapauksessa polvensa sivusiteen loukanneen Sadikin kausi on ohi.

– Toiset leikataan, toiset kuntoutetaan. Toipuminen on molemmissa yhtä pitkä. Voi olla, että Ifran kerkiää mukaan loppukauden peleihin, arvelee Pasoja.

John Allen vinkkasi Dudusta

Alunperin Dudun piti pelata kuluva kausi Oskarshamns AIK:n riveissä Ruotsin kolmanneksi korkeimmalla tasolla Ettan Södrassa. Koronapandemia katkasi kuitenkin yksivuotisen sopimuksen. Dudu palasi perheensä luokse Helsinkiin ja osapuolet purkivat sopimuksen yhteisymmärryksessä huhtikuussa.

Oskarshamnsissa Dudu ehti pelata vain kolme Ruotsin cupin peliä, joista viimeisin käytiin maaliskuun alussa.

Vihjeen Dudusta MP sai ex-pelaajaltaan John Allenilta. Allen toimi Oskarshamnsin päävalmentajana maaliskuuhun asti, kunnes hänkin palasi Suomeen koronapandemian takia.

– Dudu on harjoitellut nyt ilman joukkuetta ja käynyt Euroopassakin näytillä, kertoo Pasoja.

– Hänen viimeisestä pelistään on aikaa, mutta varmasti hän osaa pelata.

Dudu kliinisempi boksissa

Dudu on harjoitellut nyt ilman joukkuetta ja käynyt Euroopassakin näytillä. — Juha Pasoja

Dudu ansioluettelo puoltaa ainakin tätä näkemystä. Urallaan Dudu on pelannut Ruotsin ja kotimaansa lisäksi Suomessa, Puolassa, Unkarissa, Malesiassa ja Intiassa, missä on ehtinyt edustaa peräti kahdeksaa eri seuraa. Intiassa Dudu on voittanut maalikuninkuuden ja juhlinut Puolassa ja Unkarissa mestaruuksia.

Suomessa Dudu on pelannut Jalkapalloliigassa KuPSin ja FC Hongan riveissä sekä viimeksi vuonna 2016 Ykkösessä FC Hakassa. Liigaotteluja hänellä on 90, joissa on syntynyt 24 maalia.

– Dudussa ja Ifranissa on paljon samaa. Sadik on fyysisempi. Dudu osaa taas suojata ja pitää palloa. Erot tulevat boksissa. Dudu on ehkä kliinisempi, vertailee Pasoja.

Hautamo vakuutti treeneissä

Siinä, missä Dudu on kokenut pelaaja, maalivahti Otto Hautamo on vielä niin sanotusti katsomaton kortti. HJK:n organisaatiosta tulevalla Hautamolla on ikää vasta 18 vuotta.

Talvella Hautamo pelasi kaksi Suomen cupin ottelua HJK Klubi 04:n joukkueessa. Muutoin uralle on kertynyt junioripelejä.

– Hyvä ja lupaava maalivahti. Hän oli useamman päivän mukana harjoituksissamme ja pähkäilimme, olisiko hänestä Uroselle (Jonne) kilpailija.

– Lopulta ”Jorkki” (Jorma Naakka) kertoi perustelut, miksi ottaisimme hänet.

Firmino myös sivussa

Niin Dudu kuin Hautoma ovat käytettävissä, kun MP matkustaa keskiviikkona MyPan vieraaksi Myllykoskelle.

Sadikin lisäksi riveistä on poissa kaksi edellistä otteluakin huilannut Firmino.

– Vaikea peli. Voitto helpotti heidän pelaamistaan. Ykkösessä ei toki ole yhtään helppoa peliä, ennakoi Pasoja.

MyPa otti ensimmäisen voittonsa viime lauantaina kaatamalla SJK Akatemian maalein 4–2. MP:n oli tyytyminen 2–2 -tasapeliin VPS:n vieraana, vaikka Pasojan mukaan tarjolla oli kolme pistettä.

– Toisella jaksolla 1–1-tilanteessa meillä oli kolme paikkaa, joista jokaisesta olisi pitänyt tehdä maali.