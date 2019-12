Manninen ja taustat jatkavat MP:ssä

Päävalmentaja Juha Pasoja on tyytyväinen niin Mannisen kuin taustaryhmän sopimuksiin.

Aatu Manninen on Ykköseen valmistautuvan Mikkelin Palloilijoiden 14:s sopimuspelaaja. Manninen ja MP tekivät vuoden jatkosopimuksen.

Viime elokuussa kesken kauden MP:n riveihin JJK:sta liittynyt keskikentällä kaikissa rooleissa pelaamaan pystyvä Aatu Manninen, 23, pelasi viime kaudella kuudessa Kakkosen ottelussa ja viimeisteli niissä yhden maalin.

Viime kaudesta jäi hyvät vaikutelmat, vaikka en mukana ollutkaan kuin loppukauden. — Aatu Manninen

— Viime kaudesta jäi hyvät vaikutelmat, vaikka en mukana ollutkaan kuin loppukauden. Heti ensimmäistä treeneistä lähtien näki, että joukkue oli kova tasoinen ja jokapäiväinen tekeminen oli laadukasta, kertoo Manninen MP:n tiedotteessa.

— Vastuuta ei hirveästi ehtinyt vielä tulemaan, mutta omasta mielestä hoidin roolini hyvin niissä peleissä, joissa pääsin pelaamaan. Ykkönen on entuudestaan monelle jo tuttu sarja ja kaikki varmasti tietävät, että jokaisen pitää tehdä vielä entistä enemmän töitä.

MP:n päävalmentaja Juha Pasoja ottaa hyvillään hänelle tutun pelaajan jatkon.

— Aatu on tuttu mies jo Jyväskylän ajoilta. Hän on ollut aina lupaava pelaaja, joka näyttäisi löytäneen nyt oikean suunnan tekemiseensä. Hän on kehittynyt kahden vuoden aikana joka osa-alueella ja hän tulee olemaan tärkeä palanen meidän ensi kauden joukkueessa.

Monipuolinen taustaryhmä

Pasojan apuna jatkaa viime kaudelta tuttu taustaryhmä. Valmentajina toimivat Ozeias Graciano, Janne Loukiainen ja Jorma Naakka, fysioterapeuttina Timo Kyttä, huoltajana Aki Lampinen, joukkueenjohtajana Mika Korpela ja lääkäreinä Ilari Kuitunen sekä Hannu Paajanen.

— Kävin kaikkien taustaryhmäläisten kanssa keskustelut ja kaikki heistä olivat erittäin motivoituneita jatkamaan Ykkösessä ja tiimissä. Jokaisella on oma erikoisosaaminen, mikä on tärkeää lopputuloksen kannalta. Taustaryhmän osaaminen on monipuolista ja se tulee auttamaan joukkuetta talven harjoittelussa ja kesän peleissä, sanoo Pasoja.