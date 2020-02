Judoka Martti Puumalainen siirtyy Helsingin Meido-kaniin

Puumalainen on asunut ja opiskellut Helsingissä jo kolme viime vuotta.

Judoka Martti Puumalainen on siirtynyt Mikkelin Judosta Helsingin Meido-kanin vahvuuteen. Siirron syyt ovat varsin käytännönläheiset, sillä Puumalainen asuu ja opiskelee Helsingissä. Lisäksi maajoukkueen valmennus on lähempänä.

– Martti on kolme vuotta jo Helsingissä harjoitellut. Seurasiirto on seurausta tästä. Meistä on pidetty hyvää huolta, vaikka emme ole olleetkaan seuran omaa väkeä, Martti Puumalaisen isä Arto Puumalainen sanoo.

Aloitteen tekijä siirrossa on ollut Puumalainen itse taustavoimineen. Arto Puumalaisen mukaan kyseessä ei siis ole ollut judokan "kalastelu" toisesta seurasta. Mikkelin Judon kanssa asiat ovat sujuneet Puumalaisen mukaan hyvin.

Siirto Meido-kaniin vahvistettiin 1. helmikuuta.

– Toivomme Martille onnea ja menestystä uudessa seurassa Helsingin Meido-Kanissa. Martti on toiminut monelle nuorelle esikuvana Mikkelin Judossa ja urheilussa. Toivotamme Martin aina tervetulleeksi Mikkelin Judon kotitatamille, Mikkelin Judon puheenjohtaja Aki Taavitsainen viestitti seuran Facebook-sivuilla.

Helsingissä yli satakiloisten sarjassa ottelevan Puumalaisen on helpompi löytää vastustajia, sillä raskaan sarjan judokoita on Suomessa ylipäänsä vähän.

Puumalainen valittiin viime perjantaina Etelä-Savon vuoden urheilijaksi. Puumalainen voitti viime vuonna alle 23-vuotiaiden EM-pronssia.