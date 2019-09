Jukurit iskee KooKoon kimppuun pienin muutoksin — Dzierkals debytoi, Weigel sivussa

Jukurit lähtee hakemaan liigakauden avausvoittoaan pienin muutoksin. Kouvolan KooKoota tänään illalla isännöivän Jukurien miehistöstä on sivussa ruotsalaissentteri Fredric Weigel, jonka paikan ykkösketjun keskellä ottaa Julius Vähätalo. Sen sijaan latvialainen laitahyökkääjä Martins Dzierkals on kokoonpanossa ja pelaa nelosketjussa Janne Ritamäen ja Valtteri Hotakaisen kanssa.

Puolustuspää on ennallaan Kärpät-ottelusta. Sami Rajaniemi jatkaa maalinsuulla.

Jukurit on pelannut kolme ensimmäistä liigaotteluaan tasaväkisesti. Keskiviikkoillan vierasottelu Oulussa oli pelillisesti ehjä suoritus, vaikka tuloksena lopulta olikin vain yksi piste jatkoaikatappion jälkeen.

— Pelissä näkyi niitä asioita, mitä haluttiin. Pystyimme ottamaan Kärpiltä heidän aseitaan pois. Emme tasoitusmaalin jälkeen jääneet vain puolustamaan tasuria, vaan haimme rohkeasti voittoa, päävalmentaja Pekka Kangasalusta toteaa.

Jukurit on pelannut tasakentin hyvin. Joukkueen puolustus toimi Oulussa hyvin ja hyökkäyspeli on pystynyt tuottamaan maalipaikkoja tasaiseen tahtiin. Viimeistely kuitenkin on vielä jättänyt toivomisen varaa.

— Vaikka vastustaja pääseekin välillä pyörittämään, maalipaikat ovat olleet kuitenkin vähissä. Emme ryntäile vastustajan perässä energiaa kuluttaen. Se antaa pohjan hyökkäyspelillekin, toteaa Kangasalusta.

Alivoimalla on kolissut

Tappioiksi pelit ovat kääntyneet käytännössä katsoen alivoimalla. Kärpät ja KalPa ratkaisivat pelit jatkoajalla ylivoimaosumin ja lauantaina Pelicans iski ylivoimalla kahdesti.

— Kärppiä vastaan alivoima oli jo parempaa jatkoaikaosumaan asti. Alivoimalla onnistuminen on kiinni todella pienistä asioista, miten sijoitutaan ja miten päin mailat ovat. Niitä asioita on jumpattu harjoituksissa, Kangasalusta sanoo.

Jukurien oma ylivoimapeli toimi toki myös hyvin Pelicans-ottelussa, sillä kahden yv-osuman lisäksi Miika Roineen osuma syntyi siirretyn rangaistuksen aikana.

— Kärppiä vastaan meillä olikin vain yksi ylivoima, mutta se ei oikein lähtenyt toimimaan, toteaa Kangasalusta.

Perjantai-illan kamppailuun vastustajaksi saapuvan KooKoon kuviot menivät kesän aikana uusiksi. Joukkuetta luotsaa alle 20-vuotiaat maailmanmestariksi valmentanut Jussi Ahokas ja joukkueessa on peräti kahdeksan ulkomaalaista.

KooKoo kärsi keskiviikkona ruman tappion Sportille, mutta onnistui sitä ennen löylyttämään SaiPan. Kangasalusta ei juuri anna painoarvoa edellisille tuloksille.

— Liiga on tasainen sarja ja eivät lähtökohdat ole juurikaan erilaiset. Tiukka vääntö on edessä, ja meidän on tehtävä sovittuja asioita, ennakoi Kangasalusta.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#27 Mika Partanen - #88 Julius Vähätalo - #72 Vadim Pereskokov

#79 Jakub Galvas - #7 Samuli Piipponen

#9 Miika Roine - #19 Kristian Tanus - #57 Charles Sarault

#43 Antti Jaatinen - #61 Axel Rindell

#54 Jesper Piitulainen - #16 Teemu Henritius - #15 Ville Leskinen

#75 Aleksandr Jakovenko - #96 Jimi Jalonen

#33 Janne Ritamäki - #14 Valtteri Hotakainen - #10 Martins Dzierkals

7. puolustaja: #52 Samuel Kemppainen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

KooKoo

#55 Vilmos Gallo - #12 Kim Strömberg - #72 Juha-Pekka Haataja

#6 Peetro Seppälä - #8 Matthew Caito

#94 Anrei Hakulinen - #88 Kyle Platzer - #9 Trevor Mingoia

#47 Alexander Bonsaksen - #3 Arttu Pelli

#62 Kimi Koivisto - #27 Kasperi Ojantakanen - #25 Samuel Bucek

#41 Oskari Manninen - #40 Martin Berger

#14 Toni Suuronen - #26 Jere Friberg - #16 Markus Jokinen

13. hyökkääjä: #18 Joonas Oden

#53 Niilo Halonen

(#30 Henrik Haukeland)