Kanadalaismedia: Nuorten Leijonien ykköspistemiestä Kristian Tanusta saattaa uhata rangaistus kyynärpääiskusta

Jukureissa kiekkoileva Kristian Tanus on koonnut viidessä pelissä tehot 2+6 ja hän on turnauksen pistepörssissä viidentenä.

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue raivasi komeasti tiensä nuorten MM-mitalipeleihin torstai-iltana Tshekissä, kun Trinecissä pelatussa MM-puolivälierässä kaatui Yhdysvallat 1—0. Suomi kohtaa lauantaina välierässä Kanadan, mutta huolta tuo puolivälieräpelin tilanne liittyen Suomen parhaaseen pistemieheen, Jukurien pelaajaan Kristian Tanukseen.

Tanus teloi Yhdysvaltain Jack Drurya kyynärpäällä naamaan ottelun avauserässä, mutta tilanne jäi tuomaristolta viheltämättä. Kanadalaisen TSN-median mukaan Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF kuitenkin saattaa olla tutkimassa tapausta vielä jälkikäteen.

— USA—Suomi-pelistä on kaksi tilannetta tutkinnassa. Toinen on USA:n John Beecherin taklaus kohti Suomen Eemil Erholtzia, ja toinen ilmeisesti liittyy suomalaispelaajaan. Tämä on vielä puhdasta spekulointia, mutta kyseessä saattaa olla Kristian Tanuksen kyynärpääisku Jack Druryn päähän ottelun avausminuutilla, TSN:n Bob McKenzie selosti Twitter-tilillään.

— Jos Tanusta todellakin tutkitaan, ja jos hän saa pelikieltoa, se olisi valtava menetys Suomelle. Hän on Suomen paras pistemies.

Tanus on koonnut viidessä pelissä tehot 2+6 ja hän on turnauksen pistepörssissä viidentenä. Hän oli myös syöttämässä Joonas Odenin voittomaalia Yhdysvaltoja vastaan.

McKenzie kertoi myös, että Kanadan Nolan Foote välttyy lisärangaistukselta ja saa näin pelata MM-välierässä Suomea vastaan. Foote sai päähän kohdistuneesta taklauksesta 5+20-minuuttia puolivälierässä Slovakiaa vastaan. Kanada selvisi ottelun alussa tulleesta viiden minuutin jäähystä takaiskutta ja marssi lopulta murskaavaan 6—1-voittoon. Foote on kerännyt turnauksessa kolme maalia ja yhden syötön.