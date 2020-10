Jukurien tuska ei helpota – Mikkeliläisten maalinteko on edelleen liian vaikeaa

Mikkelin Jukurien pelaaminen on turhauttavaa tällä hetkellä. TPS kävi hakemassa kauden ensimmäisen vierasvoittonsa Liigassa 1–4 ( 0–0, 0–2,1–2) -lukemin. Tasaviisikoilla pelatessa Jukurit pystyi kamppailemaan tasaväkisesti, mutta maalinteko on hukassa. Loppulukemat ehkä mairittelevat vieraita, mutta TPS oli selkeästi parempi maalipaikoissaan.

– Maalinteko on taiteenlaji. Meidän pitää saada kuparinen rikki. On raakaa, että ei noista paikoista saatu maalia tehtyä, mutta sitten taas vastustaja onnistui rankaisemaan. Me tarvitaan enemmän tuollaisia ruskeita maaleja, kuten meidän ainoa maali tässä ottelussa oli, totesi Jukurien päävalmentaja Marko Kauppinen.

– Vastustaja teki ammattimiehen maaleja, eikä me pystytä tekemään niistä paikoista, mitä meillä on.

Randelin tiukassa paikassa

Torjuntavastuun neljännelle ottelukierroksella sai Eetu Randelin, joka luisteli uransa toiseen Liigaotteluun tiukassa paikassa.

Syyskuun koronakaranteenien myötä Randelinin harjoitusottelut jäivät vähiin. TPS ei kuitenkaan päässyt Randelinin virettä vielä avauserässä kunnolla testaamaan. Erä oli tasainen ja varsin vauhdikas, mutta kumpikaan joukkueista ei huippu maalipaikoille päässyt.

Toisessa erässä jäähyaition luukut heiluivat. TPS pääsi aloittamaan erän ylivoimalla, mutta vierasjoukkueen yritys jäi heikoksi. Heti oman ylivoiman päättymisen jälkeen, Ruslan Ishakov sai kampituksesta jäähyn ja turkulaiset joutuivat puolestaan alivoimalle.

Jukurien jäähy kostautui

Avausmaali nähtiin lopulta TPS:n seuraavalla ylivoimalla, kun Austin Ortega pääsi viimeistelemään läheltä ohi Randelinin.

Ottelu heräsi uudenlaiseen eloon maalin jälkeen, kun Jukurit sai pitkiä hyökkäyksiä TPS:n päähän. Kotijoukkueen hyvä jakso katkesi kuitenkin Mikael Sahan ottamaan 2+2 minuutin rangaistukseen korkeasta mailasta. TPS kiitti mahdollisuudesta ja Lauri Korpikoski iski maalin edustalta irtokiekosta 0-2 -lukemat.

Jukurit olisi kaivannut toisen erän loppuun kavennusmaalia, mutta TPS:n maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen torjui harvat maalia kohtia tulleet laukaukset eleettömästi. Lähimmäksi maalia pääsi Simon Stransky aivan erän lopussa, kun kiekko osui tolppaan maalin siirtyessä paikaltaan.

Taru Hokkanen Juuso Pärssisen kanssa kiekosta taisteleva Jakub Galvas teki Jukurien ainoan maalin.

Galvas kavensi lopussa

Kolmannessa erässä TPS meni menojaan Ortegan vietyä vierasjoukkueen puolittaisen läpiajon päätteeksi 3–0 -johtoon ja Evan Weignerin viimeisteltyä 4–0 -lukemat vastahyökkäyksen jälkeen.

Jukurien ainokaisesta vastasi Jakub Galvas reilu kolme minuuttia ennen ottelun loppua joukkueiden pelatessa neljällä neljää vastaan. Puolustaja Galvas teki osumansa turkulaismaalin edustalta.

– Saatiin paljon nostettua tasoa joukkueena siitä mitä ollaan oltu viimeisissä peleissä. Tänään tuli onnistumisia laajalla rintamalla. Tietysti harmittaa, että taululla olivat ottelun päätteeksi tuollaiset lukemat, Kauppinen totesi.

Neljän kierroksen jälkeen vielä ilman pisteistä olevilla Jukureilla on luvassa kahden kotiottelun viikko. Torstaina vieraaksi saapuu Ässät ja lauantaina HIFK.