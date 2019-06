Kakkosen A-lohkoa johtava MP kohtaa tänään lappeenrantalaisen Pepon vieraskentällä. Ottelun näet suorana lähetyksenä alla olevasta videoikkunasta kello 18.30 alkaen. Pelin selostaa Jari Haapala. Lähetys on kaikkien katsottavissa.

Nousua tavoitteleva Pepo on sarjassa kahdeksantena, ja hävinnyt kaikki kolme kesäkuussa pelaamaansa ottelua. MP:llä on yhdeksän ottelun jälkeen kasassa 19 pistettä, yhdeksän enemmän kuin lappeenrantalaisilla.

— He ovat aloittaneet hieman alakanttiin, mutta sen ei saa missään tapauksessa antaa hämätä, MP:n valmentaja Janne Wilkman sanoi Länsi-Savon haastattelussa.

Viime vuosina Pepo on ollut vahvoilla joukkueiden keskinäisissä kohtaamisissa. Viidestä viime sarjakohtaamisesta Pepo on voittanut neljä, ja kerran on pelattu tasan.

MP:n Lucas Dos Santos on lohkon maalipörssin ykkösenä kuudella osumallaan.

Länsi-Savon nettisivuilla nähdään kauden aikana mikkeliläisjoukkueiden keskinäiset ottelut sekä niiden ottelut muita Kaakkois-Suomen joukkueita vastaan.

Jalkapallolähetykset Länsi-Savon nettisivuilla:

4.7. MP—MiPK

13.7. Sudet—MiPK

9.8. MiPK—Pepo

17.8. Sudet—MP

12.9. MP—Pepo

5.10. MiPK—MP