Mikkelin Jukurit ja Kuopion Kalevan Pallo iskevät yhteen SM-liigan kauden avausottelussa Kuopion Niiralan Montussa. Kahdesta edellisestä liigakaudesta poiketen joukkueet eivät kohdanneet harjoitusottelussa.

KalPan harjoituskautta ovat vaikeuttaneet jonkun verran loukkaantumiset, mutta tänä iltana kuopiolaisten kokoonpanoon palaavat tärkeät sentterit Jaakko Rissanen ja Balasz Sebok. Pelaamistaan seitsemästä harjoitusottelusta KalPa voitti vain yhden, kun se harjoitteli Iisalmen Peli-Karhut nurin.

— Mikäs sen parempi aloitus liigalle, kuin Savon derby. KalPa on hyvin liikkuva joukkue ja Kuopiossa on paljon pyöritty omassa päässä. Ja onhan se pokaali komea, ruotii Jukurien Jesper Piitulainen ottelun asetelmia.

Savon herruutta merkitsevä puinen palkinto on viime kauden peruina KalPalla, joka voitti kuudesta kohtaamisesta neljä. Edelliskaudella Savon herruus puolestaan oli Jukureilla, joten illalla ratkeaa, matkaako palkinto mahdollisesti Viitostietä etelään päin.

Joukkueiden kokoonpanot eivät sisällä yllätyksiä. Jukurien kaksi ensimmäistä ketjua ovat täsmälleen samassa muodossa kuin viimeisessä harjoituspelissä. Mikko Kokkonen pelaa kolmospakkiparissa, mutta pelipaitaa eivät pue päälleen Joona Jääskeläinen ja Henri Nikkanen.

KalPan kolmoskentässä viilettää Jukurien kasvatti Leevi Aaltonen. Aaltonen pelaa uransa ensimmäisen liigaottelun.

Niiralan kaukalo kaventui

KalPan kotiluola Niiralan Monttu on ollut kesän ajan remontissa. Katsomoita on laajennettu siten, että ensimmäiset penkkirivit ovat kaukalon laidalla. Tämä on kaventanut kaukaloa 30 metristä 28 metrin levyiseksi.

— Pienempi kaukalo sopii meille paremminkin. On oltava fyysisesti valmis 60 minuuttiin ja saada paremmalla liikkeellä iskun paikkoja, pohtii ensimmäiseen otteluunsa liigapäävalmentajana lähtevä Jukurien Pekka Kangasalusta.

— Paikalliskohtaaminen on faneille isompi juttu. Sarja-avauksesta ei pidä tehdä liian isoa juttua, ettei olla kipsissä. Lähdetään nauttimaan pelistä, linjaa Kangasalusta.

KalPan päävalmentajana toiseen liigakauteen lähtevä Sami Kapanen toteaa kuopiolaisseuran verkkosivujen haastattelussa odottavansa hyvää tunnelmaa.

— Olettaisin, että yleisömääräkin on aika hyvä. Haluamme pelata kiekolla ja koetamme päästä mahdollisimman nopeasti kiekkoon kiinni takaisin, kun sitä ei ole. Puolustuspelaamisen ei pidä olla passiivista, Kapanen ennakoi.

Kaukalossa kohtaavat myös veljekset Pieksämäeltä, kun Otto Leskinen pelaa KalPan ykköspakkiparissa ja Ville Leskinen löytyy Jukurien kolmosvitjasta.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#20 Janne Tavi - #88 Julius Vähätalo - #54 Jesper Piitulainen

#52 Valtteri Hietanen - #6 Aleksi Salonen

#27 Mika Partanen - #23 Turo Asplund - #9 Miika Roine

#4 Teemu Suhonen - #7 Samuli Piipponen

#15 Ville Leskinen - #16 Teemu Henritius - #33 Janne Ritamäki

#5 Ville Hyvärinen - #8 Mikko Kokkonen

#Nestori Lähde - #14 Valtteri Hotakainen - #25 Joonas Kalliola

7. puolustaja: #43 Antti Jaatinen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

KalPa

#10 Frank Gymer - #28 Jaakko Rissanen - #81 Kai Kantola

#51 Ryan Wilson - #25 Otto Leskinen

#20 Aleksi Klemetti - #21 Eetu Luostarinen - #40 Mikko Nuutinen

#56 Lauri Taipalus - #18 Ari Gröndahl

#42 Tommi Jokinen - #14 Balasz Sebok - #91 Leevi Aaltonen

#76 Konsta Mäkinen - #55 Lasse Lappalainen

#41 Juuso Könonen - #11 Ville-Vesa Vainiola - #15 Toni Hyvärinen

13. hyökkääjä: #29 Henri Knuutinen

#29 Niko Hovinen

(#30 Denis Godla)