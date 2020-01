Mikkelin Judon Markus Redsven hallitsi kotitatamin

Mikkelin Judon Markus Redsven hallitsi kotitatamillaan miesten ja poikien alle 18-vuotiaiden 81 kg sarjaa. Ensimmäinen ottelu 18-sarjassa seurakaveri Nooa Kotisaloa vastaan oli yllättävän tiukka, jonka lopulta Redsven käänsi toisella wasarillaan edukseen. Sarjavoitto varmistui voitolla Varkauden Arturs Ivanosista.

Miesten sarjassa Redsven hävisi ensimmäisen ottelunsa Mikkelin Judon Edgar Stepanjanille. Stepanjan otteli lopulta myös sarjan voittoon.

Redsvenin hyvästä asenteesta kertoo, että aamupäivällä hän tuomitsi juniorisarjojen otteluita.

— Vähän raskasta tuomitseminen oli, kun ei ole vielä hirveästi kokemusta. Toisaalta tuomarointi auttaa myös omassa kamppailussa, kun tietää mistä pisteitä voi tulla. Tulee toinen näkökulma lajiin, perusteli Redsven.

Redsven kuuluu Suomen Judoliiton alle 18-vuotiaiden edustusjoukkueeseen ja tavoitteet on asetettu tulevaisuuteen.

18-vuotiaiden alle 55 kg sarjassa Mikkelin Judon Jesper Taavitsainen voitti myös sarjansa. Hän joutui tiukoille ainoastaan alkuotteluissa Saimaan Judon Perttu Erjansaloa vastaan.

Juhani Sihvonen Orimattilan Hanne Lepistö joutui tunnustamaan Mikkelin Judon Lumia Wallénin paremmakseen.

Wallén yllätysvoittoon

Tyttöjen alle 15-vuotiaiden alle 44 kg sarjan voitti Mikkelin Judon Lumia Wallén.

— Yllättävä voitto tuli kovassa seurassa, kun ottelut menivät suunnitelmien mukaisesti, iloitsi Wallén.

Wallén on harrastanut judoa seitsemän vuotta.

— Kaksi vuotta olen kuulunut Mikkelin Judon kilpailuryhmän valmennukseen. Tavoitteet ovat korkealla ja tähtäin on päästä olympialaisiin, totesi Wallén päättäväisesti.

Mikkelin Judo järjestämä kilpailu eli shiai keräsi Etelä-Savon ammattioppilaitokselle yli 150 judokaa. Mukana oli suomalaisten lisäksi runsaasti venäläisiä kilpailijoita. Kilpailupäällikkö Jani Räisänen oli tyytyväinen kilpailun järjestelyihin.

— Perinteisesti Mikkelin shiai on järjestetty syyslomien aikaan, mutta nyt kokeilimme uutta aikaa tammikuussa. Mikkelissä on pitkät perinteet turnauksen järjestämisessä ja meillä on vakiintunut noin 40 hengen aktiivinen talkooporukka, totesi Räisänen järjestelyjä.

Räisänen on myös Mikkelin Judon puheenjohtaja.