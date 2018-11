Yhteisö on tärkeä työssään aloittaneelle Pasi Kautoselle.

Jukurien toimiston neuvotteluhuoneen pöydällä on kasa papereita ja muutama rahalipas. Toista päiväänsä työssä oleva toimitusjohtaja Pasi Kautonen on ehtinyt käydä jo esittäytymässä joukkueelle, mutta vauhti on kova.