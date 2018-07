MP hankki keskikentälleen vahvistusta: Irlantilainen Shane McFaul vahvistaa joukkuetta loppukauden

MP:n tiedotteen mukaan McFaul on kokenut pelimies, joka on pelannut urallaan eri puolilla maailmaa. Suomessa hän on pelannut aikaisemmin Veikkausliigassa Hakassa ja KTP:ssä.