Uutisen takaa: Jukureilla on myös taloudellinen näytönpaikka — Kaksi ensimmäistä kautta eivät olleet taloudellinen menestys

Vaikka urheilusta on jääkiekkoliigassa tullut liiketoimintaa, ratkaisee kaiken lopulta itse peli. Alkavalle kaudelle seurassa on löydetty maltti.

Jukurit HC Oy:n taloustilanne seuran historian kolmanteen liigakauteen lähdettäessä on kohtalainen, vaikka alla onkin reilusti tappiollinen tilikausi. Yhtiöllä on vielä puskuria tappioiden varalle, mutta seuralta on lupa odottaa plusmerkkistä taloudellista tulosta jo uskottavuudenkin nimissä.