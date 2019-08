Pasi Mattila haki puuttuvan SM-mitalin Ristiinasta

Parikymmentä vuotta sitten Suomen kärkipään kestävyysjuoksijoihin kuulunut Pasi Mattila huomasi pari vuotta sitten, että häneltä puuttuu SM-mitali vielä tältä vuosikymmeneltä. Lauantaina Mattila korjasi asian ja oli Ristiinassa kilpailtujen Aikuisurheiluliiton SM-maantiekympin nopein mies sarjassa M45 ajalla 37.07.

— Loppumatka otti aika koville, sillä alamäkivoittoinen alkumatka juoksetti alussa vähän liian lujaa. Kunto ei vielä riitä kovavauhtiseen kympin juoksuun, kertoi Mattila.

Mattilalla on edelleen Suomen kaikkien aikojen toiseksi nopein puolimaratonin aika 1.03,11 yhdessä Janne Holmenin kanssa. Jussi Utriainen on päässyt hieman alle 1.03. Ratavitosen Mattila on juossut aikaan 13.34 ja kympin 28.42. Hänellä on neljä Kalevan Kisojen voittoa ja useita muita mitalisijoja.

— Olen lenkkeillyt kyllä jatkuvasti ja pitänyt jonkinlaista kuntoa yllä. Kilpailuista tuli aktiiviuran jälkeen viidentoista vuoden tauko. Ensimmäisen SM-mitalin sain jo 80-luvulla. Ensi talvena täytän viisikymmentä ja siirryn uudelle vuosikymmenelle, että eiköhän tämä juoksuhomma jatku edelleen, jutteli Mattila.

Häyrinen ylivoimaiseen voittoon

Mikkelin Kilpa-Veikoista Suomen mestaruutta juhli Taru Häyrinen. Hän voitti N30-sarjan ylivoimaisesti aikaan 39,03.

— Juoksu tuntui tänään helpolle, mutta uskalsin vasta viimeisillä kilometreillä lähteä vetämään täysillä. Pelkäsin etukäteen, että kuumuus voi tehdä juoksusta vaikean, kuten aiemmin kesällä Forssan ratakympillä. Voimia taisi jäädä varastoon, mutta nautiskelin tänään menosta. Reilun viikon kuluttua juoksen ratakympin Lahdessa ja yritän parantaa aikaa, tuumi Häyrinen.

M35-sarjassa MiKV:n Mikko Suihkonen voitti pronssia ajalla 35,01. Sarjan vei nimiinsä Kymen Veteraaniurheilijoiden Hannu-Pekka Pukema ajalla 34,26.

Berliinin maratonin kutsuu

Pronssille juoksi myös MiKV:n Teemu Partio sarjassa M50 ajalla 36,23. Partio kukisti viimeisen kilometrin kirissä seurakaveri Lauri Friarin viidellä sekunnilla. Sarjan nopein oli Lauttakylän Lujan Jouko Mahlamäki ajalla 35,06.

— Mielelläni minä tämän mitalin Teemulle suon, iloitsi lenkkikaverinsa menestyksestä Friari.

Partio kertoi, että näin lyhyellä matkalla hän vielä Friarille pärjää. Maratonilla asiat kääntyvät toisinpäin. Miehet lähtevät neljän viikon kuluttua juostavalle Berliinin maratonille. Friarin tähtäimessä 2.50 aika ja Partiolla kolmen tunnin alitus.

M30-sarjassa Finnis Marathon Runnersia edustanut mikkeliläinen Sami Karejoki kellotti ajan 37,18 ja oli kolmas.

MiKV juhli joukkuekisoissa

Nopeinta vauhtia kisassa piti syksyn SM-maratonille tähtäävä Karkkilan Poikien Jukka Salo, jonka voittoaika M30-sarjassa oli 34,11.

Naisten kiireisin oli N40-sarjan ykkönen Vammalan Seudun Voiman Minna Haka-Risku ajalla 38,24.

Joukkuekisoissa MiKV:n Taru Häyrinen, Kirsi Häyrinen ja Mari Häkkänen voittivat N30-sarjan, Mikko Suihkonen, Juho Siikilä ja Jarkko Rikkonen M30-sarjan ja Teemu Partio, Lauri Friari ja Kari Lehkonen M50-sarjan.

Hopeaa MiKV sai sarjassa N40 ja pronssia M55.