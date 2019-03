Mikkeliläisen Jaakko Siekkelin valmentama Limuska nousi Mikkelin Toto4-avauskohteen voittoon kahden kotiradan hevosen taistelussa, kun takasuoralla keulaan kirineen Tulipiipun vauhti ei aivan riittänyt vastaamaan lahjakkaan tamman kiriin.

Limuskaa on vaivannut epävarmuus, eikä Mikkelinkään startti täysin puhtaasti sujunut.

— Hevonen laukkasi vähän tälläkin kertaa ja takasuoralla sen vauhti putosi hieman. Hyvin kuitenkin se kiri, kun pääsimme nousemaan toiselle radalle, kertasi ohjastaja Tapio Perttunen.

Kotiradallaan T4-lähdön voittivat myös juvalaisen Seppo Suurosen valmentama Triple Ray ja savonlinnalaisen Aatto Silventoisen valmentama Rebel Rapid. Molempia ohjasti hiljattain tuhat voittoa täyteen saanut Henri Bollström.

Ainoana Toto4-kierroksen yllättäjänä voittoon eteni Jarmo Saarelan ohjastama Viriori. Jyväskyläläisen Terho Ahovuoren valmentama ruuna on kilpaillut tasaisesti, mutta voittanut harvemmin.

Mikkelissä se kuitenkin piti kiinni johtoasemastaan varmasti ja torjui loppusuoralla Jetsun painostuksen. Yllätysvoitto nosti Toto4-rivin arvon noin 280 euroon.

Juvalaisjuhla montéssa

Winter Monté Meeting-karsintalähdön voitto matkasi Juvalle, kun Jari Ylösen omistaman ja Juha Kortekallion valmentaman Sweet Miccen ohjasti ykköseksi Hanna-Kaisa Kärkkäinen. Vahvaa kevättalvea ohjastava juvalainen Jani Ruotsalainen narutteli kaksi voittoa.

Kuopiolainen Heikki Korhonen näyttää löytäneen jälleen uuden lahjakkaan menijän. Kolmevuotias Callela Lincoln avasi uransa vahvalla voitolla aikaan 1.21,4, josta viimeinen kierros sujui 1.17-vauhtisesti.

Ori on Louise Småbon ja Andover Hallin jälkeläinen. Louise Småbo on osoittautunut erinomaiseksi periyttäjäksi, sillä sen jälkikasvu on tienannut jo yli miljoona euroa, voitokkaimpana hevosena myöskin Korhosen omistama Callela Ladyboss.

Yli 340 000 euroa tienanneen Callela Ladybossin isä on myös Andover Hall, jonka jälkeläislistauksesta löytyvät muun muassa Elitloppet-voittajat Nuncio ja Magic Tonight, sekä Ranch Kellyn kanssa Suomen ennätyksen jakava Brad de Veluwe.

— Tämän hevosen suku on vakuuttava ja meno oli helppoa. Ajattelin, että jos pääsen ääneen, niin sanon että jos tämä tienaisi sen toisen miljoonan, lohkaisi Korhosen luotto-ohjastaja Mika Forss.

Tulokset

1. ponilähtö, ponilähtö 2100 m: 1) Odd Molly/Oona Halme 2,11,0, 2) Bibbidy Flit 2,20,6 x.3) Princess Lisbeth 2,07,7.4) Fabled Luna 2,22,9.

1. lähtö, sh 2120 m: 1) Velho Palma/Jouni Heimala 38,0 x (5,36), 2) Touhotin 36,5 (2,92).3) Jäpikäs 39,5 x (16,28).4) Urho-Majuri 37,5 x (9,11). Toto (3-6-2): 5,36 2,74-1,41-2,90 6,07.

2. lähtö, lv 2120 m: 1) Callela Lincoln/Mika Forss 21,4 (1,22), 2) Faded Chip 21,7 (11,38).3) Proper Donna 21,1 (38,18).4) Lilian La Renta 20,7 (49,31).poissa: 5, 7, 8, 13, 14, 15. Toto (1-2-12): 1,22 1,09-1,26-2,09 2,71.

3. lähtö, sh 2100 m: 1) Helmen Humu/Jani Ruotsalainen 33,6 (4,34), 2) Vokkeni 33,2 x (2,61).3) Vappujätkä 33,3 (29,53).4) Tupla-Senssi 33,7 (16,69).poissa: 16. Toto (2-10-6): 4,34 1,69-1,25-5,08 6,14.

4. lähtö, Toto4-1, sh 2120 m: 1) Limuska/Tapio Perttunen 29,6 x (3,59), 2) Tulipiippu 28,8 x (5,59).3) Nevan Neito 31,1 (7,9).4) Krääsä 29,9 (18,63).poissa: 6, 11. Toto (5-12-1): 3,59 1,32-1,66-1,92 10,88. Toto4 voitto-osuus: 2,80.

5. lähtö, Toto4-2, lv 2100 m: 1) Rebel Rapid/Henri Bollström 16,0a (2,29), 2) Royal Andy 16,1a (9,47).3) Easy Ride 16,1a (16,77).4) Herakleitos F. 16,3a (5,55). Toto (1-9-10): 2,29 1,22-1,77-2,46 6,99. Toto4 voitto-osuus: 4,20.

6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, sh 2100 m: 1) Viriori/Jarmo Saarela 27,9 (23,51), 2) Jetsu 28,0 (5,8).3) Villi-Anna 28,1 (24,12).4) Hilin Ihme 28,1 (26,13).poissa: 5. Toto (7-1-3): 23,51 5,73-4,07-5,30 47,34. Toto4 voitto-osuus: 99,70.

7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Triple Ray/Henri Bollström 17,3a (4,49), 2) Perfect Leader 17,5a (25,78).3) Wild Ramona 17,6a (21,13).4) MAS Alien 17,6a (49,58).poissa: 6. Toto (4-12-11): 4,49 1,80-5,54-5,09 102,64. Toto4 voitto-osuus: 283,90. Troikka: 593,21. Päivän Duo: 7-4, kerroin: 108,71.

8. lähtö, lv 2100 m: 1) Vex Ant Hope/Ville Tonttila 17,6a (5,08), 2) Sapta Rishi 18,0a x (20,19).3) Rick Rubin 18,0a (7,11).4) Winner's Credit 18,0a (24,9). Toto (2-1-11): 5,08 2,33-4,59-2,48 54,05.

9. lähtö, TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Respect The Image/Esa Holopainen 19,2 (3,89), 2) One Who Run 20,1 (4,6).3) Ruby Tuesday 20,3 (14,86).4) Innominate 20,6 (15,85).poissa: 4, 8, 15. Toto (14-9-6): 3,89 1,52-1,55-2,60 5,05. Troikka: 73,11.

10. lähtö, lv 2100 m Winter Monte Meeting: 1) Sweet Micce/Hanna-Kaisa Kärkkäinen m1,18,1 (24,28), 2) Vex Ant Expert m1,17,4 (6,59).3) Amour Boost m1,17,9 (7,74).4) Hamis Heartbreaker m1,18,2 (4,2).poissa: 2, 3, 11, 13. Toto (4-10-9): 24,28 5,40-2,85-2,62 44,95.

Toto4 pelivaihto 32 325,00 e, voitto-osuus 283,90 e

Pelivaihto 120 784,00 e, yleisöä 516.