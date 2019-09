Aleksandr Jakovenko laukoi voiton Jukureille — Avausvoitto tuli kauden neljännessä ottelussa

Liigakauden avausvoittoaan metsästänyt Mikkelin Jukurit kaatoi Kouvolan KooKoon 3—2 (1—0, 1—2, 1—0) Kalevankankaan jäähallissa perjantaina.

— Tosi hyvä voitto ja hyvälle tuntuu, tämä on kilpaurheilua ja aina voitosta pelataan. Kertoo siitä, että jotain asioita on tehty oikein, iloitsi Jukurien puolustaja Samuli Piipponen.

Jukurien valmentaja Pekka Kangasalusta totesi, että ensimmäiseen ja aina vaikeaan voittoon voi olla tyytyväinen.

— Mutta millä tavalla se tuli, siihen ei ihan tyytyväinen voi olla. Oulussa pelattiin joukkueena, mutta nyt joukkueena pelaaminen oli tipotiessään.

Jukurit käänsi ottelun edukseen kolmannessa erässä, kun puolustaja Aleksandr Jakovenkon laukaus ruuhkan takaa yllätti KooKoo-vahti Niilo Halosen. Jukureissa päästiin jälleen poimimaan kiekko talteen, sillä maali oli 21-vuotiaan liigauran ensimmäinen.

Dzierkals debytoi

Latvialainen Martins Dzierkals teki Jukuridebyyttinsä nelosketjun laiturina. Parhaiten Dzierklas jäi mieleen Piipposen maalin esityöstä.

— Dzierkalsilla oli haastava tilanne, kun on viimeksi pelannut toukokuussa MM-kisoissa, mutta hän onnistui hyvin ja toi hyvää energiaa pelaamiseen, Kangasalusta sanoi.

Jukurit sai harjoitella avauserässä ylivoimaa runsaasti, kun Kookoon Vilmos Gallo lähti jäähylle jo kolmen sekunnin pelin jälkeen.

Martin Berger puolestaan hankki itselleen ulosajon taklaamalla rajusti Kristian Tanusta. Jukurien ylivoima ei kuitenkaan tuottanut maalintekopaikkoja. Mikkeliläisten viimeiset syötöt sekä vedot olivat huonoja.

Jukurien parhaat maalintekopaikat ottelussa syntyivät karvauksen kautta. KooKoolla oli ajoittain vaikeuksia käynnistää hyökkäyksiä omasta päästään.

Jukurien avausmaalin teki Miika Roine maalinedustalta. Jukurien hyökkäys karvasi kiekon itselleen Kookoon maalin takana.

KooKoo ansaitsi johtonsa toisensa erässä. Siinä missä kotijoukkueelta oli jääkiekon pelaamisen punainen lanka kadoksissa, kouvolalaiset käyttivät maalipaikkansa.

— Toinen erä oli huono, etäisyydet venyivät ja kiekot jäivät matkalle. Vähän siinä työnsarastakin luistettiin. Kaikki lähtee kuitenkin luistelusta ja työnteosta, totesi Piipponen surkeasta keskimmäisestä erästä.

Piipponen teki tärkeän tasoituksen

Piipponen onnistui kuitenkin tärkeässä tasoituksessa vielä ennen erän loppua.

— Roikuttiin tuloksessa ja maalivahtipeli oli hyvää ja puolustaminenkin ihan kohtuullisen hyvää. Kolmanteen erään saatiin onneksi tason nosto, Piipponen totesi.

Bergerin taklaama Tanus pystyi jatkamaan ottelua, mutta taklauksesta jäi muistoksi iso mustelma poskipäässä ja silmän alueella.

Jukurit jatkaa otteluitaan heti lauantaina Vaasan Sportin vieraana.

- Voittamaan lähdetään. Meillä on ollut tiukka rupeama, onneksi kaverilla on ollut suunnilleen samanlainen. Mehukas taistelu siitä tulee, siellä on aina hyvä meininki ja minä ainakin tykkään pelata siellä, totesi Piipponen Vaasan reissusta.

Näin pelattiin

1. erä: 4.01 Miika Roine (Kristian Tanus) 1—0.

Jäähyt: 0.03 Vilmos Gallo K 2 min, 4.09 Martin Berger K 5+20 min, 9.50 Valtteri Hotakainen J 2 min, 17.51 Samuli Piipponen J 2 min.

2. erä: 28.50 Toni Suuronen (Markus Jokinen, Jere Friberg) 1—1, 32.04 Arttu Pelli (Kyle Platzer, Samuel Bucek) 1—2yv, 34.28 Piipponen (Martins Dzierkals, Axel Rindell) 2—2.

Jäähyt: 30.29 Sami Rajaniemi J 2 min.

3. erä: 48.30 Aleksandr Jakovenko (Teemu Henritius, Jimi Jalonen) 3—2.

Jäähyt: 49.08 Friberg K 2 min.

Jäähyt yhteensä: Jukurit 3x2 min=6 min, KooKoo 2x2 min+1x5 min+1x20 min=29 min.

Maalivahtien torjunnat: Sami Rajaniemi Jukurit 5+7+9=21, Niilo Halonen KooKoo 8+2+3=13 (pois 58.20—60.00)

Erotuomarit: Riku Brander, Juho Ylä-Rotiala (Jere Koskela, Hannu Sormunen).

Yleisöä: 2 605.