Vesa Pöppönen / All Over Press

Jukureihin siirtyvällä Mikko Kuukalla on yli 600 liigaottelun kokemus.

Jukurit on vahvistanut joukkuettaan kokeneella puolustajalla Mikko Kuukalla.

Kuukka, 34, siirtyy Jukureihin Iso-Britannian pääsarjan EIHL:n Sheffield Steelersin riveistä 1+1-vuotisella sopimuksella. Sopimuksessa oleva optiokausi 2020–21 on seuraoptio.

Kuukka on pelannut Sheffieldissä 18 ottelua tehoin 0+3. Tehotilasto on neljä maalia plussan puolella.

Jukurien urheilujohtaja Jukka Holtari uskoo, että Kuukka tuo joukkueeseen luonnetta ja kokemusta.

— Hän on kentällä ulottuva, suoritusvarma, sopivan karhea ja eleettömän tehokas puolustaja. Tämän lisäksi hän on nuorille pelaajillemme erinomainen roolimalli. Puolustustaitojensa ja henkisten ominaisuuksiensa myötä Kuukka on juuri sitä, mitä joukkueeseemme tällä hetkellä tarvitaan, Holtari toteaa Jukurien tiedotteessa.

Isokokoinen (190 cm ja 93 kg) Kuukka on pelaajatyypiltään peruspuolustaja. Tampereen Ilveksen kasvatti Kuukka on pelannut urallaan 625 SM-liigaottelua kasvattajaseuransa lisäksi Espoo Bluesissa ja Jyväskylän Jypissä, missä hän oli voittamassa myös jääkiekon Mestarien liigan mestaruutta 2018.

Puolustajalla on kokemusta kahden kauden verran myös Kanadan WHL-junioriliigasta Red Deer Rebelsista. Kuukka pelasi myös Leijona-paidassa alle 18-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa.

Kuukka matkustaa Suomeen loppuviikosta ja on joukkueen käytettävissä heti Mikkeliin saavuttuaan.