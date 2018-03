Hevosta hakiessa oli hengenlähtökin lähellä — Martti Taskisen ravimiehen uralla on mittaa yli 30 vuotta, katso myös video! Hevoset pitävät myös miehen liikkeellä. Sadesälli ja Sadeukko lähtevät maltillisin odotuksin sunnuntain Mikkelin kauden avausraveihin. Risto Hämäläinen Mikkeliläinen Martti Taskinen ja Sadesälli valmistautuivat sunnuntaina ajettaviin Mikkelin kauden avausraveihin Sairilassa. Sadesällillä on perässään Taskisen itse kehittämä kelkka, joka on hyvä väline hevosen talviharjoittelussa. Sadesälli ja tallitoveri Sadeukko voivat onnistuessaan menestyä sunnuntaina.

Voi veikkonen, kyllä tähän on mahtunut kaikennäköistä, vastaa Martti Taskinen kysymykseen, mitä raviurheilu on miehelle vuosien varrella antanut.

— Ensinnäkin tämä on antanut hyviä kavereita. Myös liikunnallisuus on ollut tärkeä juttu itselleni, Taskinen pohtii.

Taskinen teki 40 vuoden työuran Soneralla. Raviurheilu on tarjonnut vastapainoa työelämälle.

— Kun iso jako alkoi ja työntekijöiden määrä putosi rajusti, oli se hirmuista aikaa. Silloin ravit olivat henkireikä. Sitähän on sanottu, että kun muualla on murheita, auttavat raviurheilun murheet unohtamaan ne muut, naurahtaa pitkän linjan hevosmies.

Nykyisin Taskinen on eläkkeellä, joten hevoset pitävät miehen liikkeellä.

— Peruskunto on säilynyt hyvänä, ja kun tykkää luontokappaleista,

niin mikäs siinä.

— Yksi oleellinen asia on, että hevosmies ei saa tykätä pahaa aikaisista herätyksistä. Silloin tulee upeita hetkiä, varsinkin kesäisin, kun luonto on parhaimmillaan varhain aamulla. Nyt on ollut vielä hyvä talvikin.

Mikkelin Sairilassa asuva ja kahta hevostaan valmentava Taskinen oli tekemisissä hevosten kanssa jo pienenä.

— Lapsuudessani meillä oli pientila ja hevosella tehtiin työt. Siinä välissä meni parikymmentä vuotta, mutta vuonna 1987 ostettiin ensimmäinen ravurivarsa, kun tytärtäkin alkoi kiinnostaa, Taskinen kertaa.

Ensimmäisen hevosen kanssa opeteltiin

Uuden kipinän hevosurheiluun lopulta antoivat metsästyskaverit, joiden kanssa tarinaa riitti myös hevosista.

— Ensimmäisen hevosen kanssa tehtiinkin sitten kaikki mahdolliset virheet. Kyllähän se koelähdön läpäisi, mutta rahaa se ei tienannut.

— Nöyryyttähän ravit opettavat, jos mitkä. Jos liian rinta rottingilla lähtee liikenteeseen, niin alas tullaan. Aloittaessa tiesi kaiken, mutta nyt pidemmän ajan jälkeen tuntuu, että tässä on tullut vain tyhmemmäksi, veistelee Taskinen.

Taskinen kiittelee myös sitä, että kohdalle on osunut hyviä talliapulaisia. Nykyisin Taskisen kahden hevosen hoitajana on Jonna Tiainen.

— Tallitytöille on ollut kaksi vaatimusta. Tallilla ei ole saanut tupakoida ja kouluja pitää käydä. Niin ovat onneksi asiat menneetkin, Taskinen sanoo.

Harrastajana Taskinen katselee raviurheilun maailmaa hieman eri näkökulmasta, kuin ammattilaiset.

— Tämä on rankka laji heille, jotka hevosilla itsensä elättävät.

Ravien tilannetta Suomessa Taskinen pitää nyt hyvänä. Uusiutunut peliyhtiö on tuonut lisää rahaa, kunhan vain asiat pysyy samanlaisena.

— Innostus on vahvaa. Paljon kuulee, miten hevoskauppoja tehdään paljon. Myönteisyyttä pitää olla ilmassa, sillä jos me vain valitamme, ei se vie mihinkään.

Pitkän raviuran varrelle on mahtunut yhtä jos toistakin. Parhaiten muistuu mieleen ensimmäinen voitto.

— Tallimme Sonja Brave voitti Suonenjoella Anssi Niinisen ajamana. Sen muistaa hyvin, samoin kuin Sadetuulen voiton Mikkelissä.

Dramatiikkaakaan ei ole puuttunut. Hengenlähtökin oli lähellä, kun Sadeukkoa, tallin toista hevosta, haettiin uudelle tallille.

— Hevonen nousi pystyyn ja sain osuman silmäkulmaan. Siitä tuli valtavasti verta. Jos hevosen jalka olisi osunut puoli senttiä alemmas, olisi mennyt silmä. Viisi senttiä alemmas, niin olisi lähtenyt henki.

Maltillisin odotuksin sunnuntaille

Taskisen tallin molemmat hevoset ovat lähtöauton takana Mikkelin sunnuntain kauden avausraveissa. Sadeukko väläytteli viime syksynä, sillä hevonen voitti kahdesti ja kolmaskin voitto olisi tullut, ellei kenkä olisi irronnut.

Tallikaveri Sadesälli kilpailee kovemmassa sarjassa, ja silläkin on alla viime kaudelta kaksi ykkössijaa. Hevoset ovat osallistuneet autolähtöihin vain vähän, joten laukan uhka on suuri. Toisaalta voittokaan ei yllätä Taskista, jos juoksu on kohdallaan.

— Sadeukolla on maalisuoralla tappajan luonne. Se ei anna koskaan periksi. Laitumella tullut lihasvamma on haitannut sitä, Taskinen kuvaa.

— Sadesälli taas on hevonen, joka ei tee ylimääräistä. Se tekee rehdisti kaiken, minkä pitää, mutta ei muuta. Sillä menestyminen on vähän kiinni päivästä, sanoo Taskinen.

Kaksikosta Sadesälli on Taskisen ja tytär Elina Tulkin oma kasvatti kolmannessa polvessa. Nimi on peräisin emä Sadetuulelta.

— Sadetuuli syntyi Mikkelin vuoden 1996 kuninkuusravien aikana. Nimeä mietittiin sen pohjalta, sillä hevonen syntyi laitumelle sateisena ja tuulisena yönä, Taskinen muistelee.

Sadesällin isän, kaikkien aikojen suomenhevosen Vieskerin viisivuotinen valtakausi ravikuninkaana alkoi Mikkelistä samana vuonna.

Sadeukko puolestaan sai nimensä ikään kuin tilauksesta. Hevoskaupat oli sovittu jo Sadeukon emästä, mutta kaupanteko viivästyi ja varsa ehti syntyä.

— Minulla ovat nämä kaupat menneet joskus jahkailuksi, Taskinen naurahtaa.