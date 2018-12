Jukurien on saatava tappioputki poikki, tänään vastassa Ilves — Katso tästä joukkueiden kokoonpanot illan peliin

Kolme edellistä otteluaan hävinnyt Jukurit hakee nopeaa paluuta voittokantaan, kun Ilves saapuu perjantai-illan kamppailuun Mikkeliin. Maastokuvioidussa peliasussa ilvesjahtiin lähtevä Jukurit on pelannut hyvin tasakentin, mutta pelit usein ratkaisevat erikostilanteet ovat sakanneet.

Erityisesti alivoimapeli on tilastojen valossa heikkoa: viimeisen seitsemän ottelun aikana Jukurit on selvittänyt jäähyt vain noin 63 prosentin teholla.

— Lähihistorian perusteella en ole huolestunut. Saimme Raumalla peruspelaamisen sille tasolle, millä pelejä voidaan voittaa. KalPa-ottelussa meillä ei toiminut oikein mikään, joten siinä mielessä Raumalla tehtiin hyvää duunia, sanoo valmentaja Pekka Kangasalusta.

— Kausi on pitkä, mutta tottakai tappioputket on saatava nopeasti poikki, Kangasalusta lisää.

Jukurien ylivoimapeli on tilastojen mukaan yhä SM-liigan seitsemänneksi tehokkainta ja toimii ajoittain tehokkaasti edelleen.

— Henkilökohtaisia tehoja toivoisin tasakentin pelatessa lisää, Kangasalusta linjaa.

— Ylivoimalla menee monesti niin, että kun tulosta ei tule, menee peli passiiviseksi ja siirtelyksi. Meidän on haettava enemmän yksinkertaisesti tulosta. Laukauksia, kiekkoa ja äijiä maalille. Maalien ei tarvitse tulla hienojen kuvioiden kautta.

Koko syksyn perisynti on ollut tehottomuus. Jukurit on iskenyt pelaamissaan 27 ottelussa 64 maalia, SM-liigan kolmanneksi vähiten. Vähemmän maaleja on tehnyt vain sarjajumbo Ässät, 52. KalPa on maalannut yhtä monta kertaa.

Torstaina Jukurit harjoitteli varsin vapaamuotoisesti, sillä jäällä kävi pelaajista vain osa.

— Miten maalintekoa voi harjoitella, sitä palvelevat juuri nämä ekstrajäät, mistä voi hakea varmuutta suorittamiseen. Vain yksilö itse voi vaikuttaa, miten maalipaikoissa toimii. Osa pystyy olemaan rentoja, mutta osalla on vähän puristusta, Kangasalusta pohtii.

Puolustaja Roope Laavainen on ollut nyt viikon Jukurien mukana. Laavaisen laina oli tarpeen, sillä Mikko Kokkonen lähtee alle 20-vuotiaiden maajoukkueen mukaan ensi viikon jälkeen.

— Roope on erittäin hyvä lisä meille. Hän pelaa rauhallisesti ja näkee kentän todella hyvin, ja syötöt ovat monipuolisia ja hyviä, Kangasalusta sanoo.

Ilvestä vastaan Jukurit on pelannut kertaalleen. Hakametsässä tupsukorvat olivat parempia maalein 1—0, mutta alkukauden erinomaisessa vedossa olleen nuoren tamperelaisryhmän vauhti on hiukan tasaantunut.

— Ilves on hyvin liikkuva joukkue ja vauhtia on luvassa. Kumpi on kärsivällisempi, voittaa ottelun, ennakoi Kangasalusta.

Kokoonpanot illan otteluun

Jukurit

#25 Joonas Kalliola #23 Turo Asplund #54 Jesper Piitulainen

#8 Mikko Kokkonen #90 Roope Laavainen

#27 Mika Partanen #88 Julius Vähätalo #9 Miika Roine

#7 Samuli Piipponen #96 Jimi Jalonen

#20 Janne Tavi #16 Teemu Henritius #72 Vadim Pereskokov

#43 Antti Jaatinen #6 Aleksi Salonen

#14 Valtteri Hotakainen #61 Markku Flinck #19 Nestori Lähde

7. puolustaja #5 Ville Hyvärinen

#30 Sami Rajaniemi

(#35 Juhana Aho)

Ilves

#10 Eemeli Suomi #22 Arttu Ruotsalainen #19 Teemu Rautiainen

#57 Jarkko Parikka #5 Oskari Laaksonen

#91 Mike Halmo #63 Panu Mieho #23 Juho Liuksiala

#61 Tuomas Salmela #36 Mark Flood

#75 Teemu Lepaus #88 Juhani Tamminen #32 Joona Ikonen

#3 Erno Hopponen #9 Juha Leimu

#26 Eero Savilahti #28 Jerry Ahtola #72 Julius Valtonen

7. puolustaja #40 Elias Laitamäki

#35 Antti Lehtonen

(#31 Riku Helenius)

Jukurit—Ilves Mikkelin jäähallissa tänään kello 18.30.