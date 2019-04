MP ja MiPK hakevat keskiviikkona kenraalista nuotit Kakkosen kauteen — "Sarja alkaa tänään, vaikka pisteitä ei vielä jaeta"

Mikkelin Palloilijoiden ja Mikkelin Pallo-Kissojen tämäniltaisessa kohtaamisessa on panosta, vaikka kyseessä on harjoitusottelu. Molemmille joukkueille peli on viimeinen ennen vajaan parin viikon kuluttua alkavaa Kakkosen kautta. Otteiden pitäisi siis olla jo siinä mallissa, millä sarjaan lähdetään.

Lisäpanoksen peliin tuo sen paikallisuus. ” Rakkaalle” vastustajalle kumpikaan ei halua hävitä.

Viime keväänä treeniderbyn voitti MiPK maalein 2–0.

— Tärkeä peli. Ensisijaisesti lähdemme hakemaan ehjää 90-minuuttista, sanoo MP:n päävalmentaja Janne Wilkman.

— Pelin pitää olla jo siinä kunnossa, millä lähdemme sarjaan. Tässä vaiheessa tehdään enää pientä hiontaa.

— Aloitimme jo viime kaudella rakentamaan joukkuetta näitä tulevia pelejä silmällä pitäen. Peliä on kehitetty. Mitä on tehty, se tulee näkymään huomenna.

— Harjoituspelien tuloksiin en ole ollut tyytyväinen, mutta tärkeintä on se, että tuloksia tulee, kun kausi alkaa, painottaa Wilkman.

— Tosissaan pelataan ja toivottavasti tapahtuma toimii herättäjänä kauden tuleviin peleihin.

"Vastus on pahin mahdollinen"

Kollega, MiPK:n päävalmentaja Janne Moilanen ajattelee samoin samalla kun nostaa MP:n kohtaamisen ennakkosuosikiksi.

— Pitkästä aikaa saamme kunnon pelin. Meillä on ollut vähän huonoa säkää treenipelien kanssa, kertoo Moilanen.

— Pääsemme nyt testaamaan puolustuksen toimivuutta.

— Sarja alkaa huomenna keskiviikkona, vaikkei pisteitä vielä jaeta. Nyt kyseessä on täysin eri treenipeli, sanoo Moilanen.

— Vastus on kovin mahdollinen. Pelaajia ei ole tarvinnut motivoida.

Otteluun niin MP kuin MiPK lähtevät pitkälti sillä kokoonpanolla, millä sarja-avaukseenkin. MP:ltä varmuudella sivussa on vain Joona Mäenpää.

— Peluutan sitä kokoonpanoa, millä lähdemme avaukseen. Tänään meillä on vielä valmistava harjoitus, jossa pelaajatilanne käydään läpi, kertoi Wilkman tiistaina iltapäivästä.

— Harjoituspeleissä tilanne on elänyt koko ajan. Emme ole pelanneet yhtään ottelua samalla kokoonpanolla.

Pallo-Kissoilta puuttuvat Antti-Pekka Kesonen, Calvin Damm ja toukokuussa Suomeen Yhdysvalloista palaava Jaakko Teräsranta. Kesonen kuntoutuneen sarja-avaukseen.

Ville Teräsrannan harjoittelua on rajoittanut opiskelu Joensuussa.

— Vähän joudumme rukkaamaan kokoonpanoa ja paikkoja Kesosenkin poissaolon takia. Alakerran kuusikkoa tässä vielä mietitään, sanoo Moilanen.

A-juniorikin voi nousta kokoonpanoon

Mahdollista on sekin, että MiPK:n riveissä nähdään taas yksi uusi jyväskyläläisvahvistus, JJK:n Jonne Porkka. Porkka, 22, viiletti vasempana laitapakkina jo treenipelissä Ri-Pan ja SavUn yhdistelmäjoukkuetta vastaan ja olisi halukas siirtymään MiPK:n riveihin.

Kaudella 2017 Porkka kuului Villikettujen Kakkosen vakiomiehistöön.

— Kunnossa ollessaan hän oli Kakkosen parhaimmistoa, tietää Moilanen.

Pelaako Porkka tänään tai yleensäkään MiPK:ssa, on auki.

— Meillä niitä pelimerkkejä ei ole paljon. Testataan miestä vielä ja katsotaan, josko saisimme hänelle työpaikan, miettii Moilanen.

Yksi vaihtoehto puolustajan tontille voi olla myös seuran oma A-juniori Sutthirak Tama. Nuorukainen on väläytellyt taitojaan harjoituspeleissä.

— Voi olla, että ”Suti” pelaa. Onnistuessaan hänkin toisi vaihtoehtoja kesän peleihin, sanoo Moilanen.

Kausi alkaa Urpolassa

Ottelu pelataan viime vuodesta poiketen Urpolan tekonurmella Hänskin sijaan. Otteluisännällä MP:llä on siihen hyvät omat syynsä.

— Avaamme sarjan Urpolassa. Sen takia tämäkin peli pelataan Urpolassa, selvittää Wilkman.

— Urpolan kenttä on jonkin verran Hänskiä leveämpi ja siksi se sopii meille. Urpola on lähempänä Urheilupuiston kokoa, vertaa Wilkman ja kertoo ilolla seuranneensa ruohon kasvua Urskissa.

— Urski on jo nyt paremmassa kunnossa, vihreämpi, kuin meidän aloittaessa siellä viime kaudella. Nurmi näyttää talvehtineen hyvin.

Viime kaudella MP pelasi ensimmäinen pelinsä Urheilupuistossa toukokuun 26. päivä.

Sarja-avauksessa sunnuntaina 5.5. MP:n vastustajaksi saapuu Nurmijärjen Jalkapalloseura.

MiPK avaa kautensa pari päivää myöhemmin tiistaina 7.5. FC Kiffenin vieraana Töölön Pallokentällä.

MP—MiPK kello 18.30 Urpolan tekonurmella.